जागरण संवाददाता, रुड़की। गर्भवती महिला की पिता पुत्री ने पिटाई कर दी। जिसमें महिला का गर्भपात हो गया। आरोपित ने महिला की तरफ अश्लील इशारा किया था। महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपित ने बेटी के साथ मिलकर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में पिता पुत्री पर मुकदमा दर्ज किया है।

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक ने पुलिस को तहरीर दी है। जिसमें बताया कि 13 नवंबर को वह सलेमपुर गांव में अपनी गर्भव्ती पत्नी के साथ रिश्तेदारी में जा रहा था। रास्ते में मालवीय चौक के पास खड़े एक युवक अरुण ने उसकी पत्नी की तरफ अश्लील इशारा किया उन्होंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और वहां से निकल गये। इसके बाद शाम चार बजे को दंपती बाजार में जा रहे थे।