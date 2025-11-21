Language
    गर्भवती महिला को युवक ने किया अश्‍लील इशारा, विरोध करने पर पिता-बेटी ने पेट पर मारी लात; हुआ गर्भपात

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:01 PM (IST)

    एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, एक गर्भवती महिला को एक युवक ने अश्लील इशारा किया। विरोध करने पर, युवक और उसके पिता-बेटी ने महिला के पेट पर लात मारी, जिसके कारण उसका गर्भपात हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस ने इस मामले में पिता पुत्री पर मुकदमा दर्ज किया है। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुड़की। गर्भवती महिला की पिता पुत्री ने पिटाई कर दी। जिसमें महिला का गर्भपात हो गया। आरोपित ने महिला की तरफ अश्लील इशारा किया था। महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपित ने बेटी के साथ मिलकर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में पिता पुत्री पर मुकदमा दर्ज किया है।

    गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक ने पुलिस को तहरीर दी है। जिसमें बताया कि 13 नवंबर को वह सलेमपुर गांव में अपनी गर्भव्ती पत्नी के साथ रिश्तेदारी में जा रहा था। रास्ते में मालवीय चौक के पास खड़े एक युवक अरुण ने उसकी पत्नी की तरफ अश्लील इशारा किया उन्होंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और वहां से निकल गये। इसके बाद शाम चार बजे को दंपती बाजार में जा रहे थे।

    आरोप है कि अरुण ने युवक की पत्नी की तरफ फिर से इशारा किया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपित ने दोनों की पिटाई कर दी। इसी बीच आरोपित की पुत्री भी वहां पर आ गई। आरोप है की इन्होंने मिलकर हमला कर दिया। गर्भवती महिला को नीचे गिरा दिया और उसके पेट में लात घूंसे मारे। जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। जिससे महिला का गर्भपात हो गया।

    महिला को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने युवक की तहरीर पर अरुण और उसकी बेटी पर मुकदमा दर्ज किया है।

