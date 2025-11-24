Haridwar: मास्टर-की से बाइक चुरा कर बेचते थे नेपाल में, पुलिस ने दो आरोपितों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पुलिस ने सोमवार को दोपहिया वाहन चोरी कर नेपाल जाकर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दो आरोपितों को कई बाइक के साथ गिरफ्तार किया है।

आरोपित गाजियाबाद व रामपुर के रहने वाले

एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने रानीपुर कोतवाली में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान बताया कि मास्टर-की से बाइक चुरा कर नेपाल में बेचने वाले दो शातिरों सुमित चौहान निवासी अतरौली थाना भोजपुर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) और अजीजुर्रहमान उर्फ रहमान मलिक पुत्र निवासी नालापार, मोरीगेट, रामपुर (उत्तर प्रदेश) को पकड़ा है।