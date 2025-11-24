Language
    Haridwar: मास्टर-की से बाइक चुरा कर बेचते थे नेपाल में, पुलिस ने दो आरोपितों को किया गिरफ्तार

    By MEHTAB ALAMEdited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:49 PM (IST)

    हरिद्वार पुलिस ने बाइक चोरी कर नेपाल में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दो आरोपित सुमित चौहान और अजीजुर्रहमान को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से चोरी की कई मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, और उन्होंने नेपाल बार्डर पर बुलेट छिपाने की बात भी कबूली है। गिरोह मास्टर-की का इस्तेमाल कर बाइक चुराता था और नेपाल में बेचता था। पुलिस बाकी वाहनों की बरामदगी के लिए नेपाल सीमा क्षेत्र में छानबीन कर रही है।

    पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी कर नेपाल जाकर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपितों को दबोचा।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पुलिस ने सोमवार को दोपहिया वाहन चोरी कर नेपाल जाकर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दो आरोपितों को कई बाइक के साथ गिरफ्तार किया है।

    आरोपित गाजियाबाद व रामपुर के रहने वाले

    एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने रानीपुर कोतवाली में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान बताया कि मास्टर-की से बाइक चुरा कर नेपाल में बेचने वाले दो शातिरों सुमित चौहान निवासी अतरौली थाना भोजपुर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) और अजीजुर्रहमान उर्फ रहमान मलिक पुत्र निवासी नालापार, मोरीगेट, रामपुर (उत्तर प्रदेश) को पकड़ा है।

    दो बुलेट नेपाल बार्डर पर छिपा रखी 

    दोनों के कब्जे से चोरी की कई मोटरसाइकिल बरामद हुईं हैं, जबकि दो बुलेट नेपाल बार्डर पर छिपाकर रखने का भी पर्दाफाश भी हुआ है। दोनों आरोपित वाहन चोरी कर उन्हें अपने साथियों की मदद से नेपाल जाकर बेचते थे। बाकी वाहनों की बरामदगी के लिए पुलिस टीम नेपाल सीमा क्षेत्र की ओर रवाना कर दी गई है।

