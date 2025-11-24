Language
    गाजियाबाद: इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का शटर उखाड़कर चोरी, नकदी और तांबा उड़ा ले गए चोर

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 12:37 PM (IST)

    गाजियाबाद में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में चोरी हुई। चोरों ने शटर उखाड़कर नकदी और तांबे का तार चुरा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। चोरी की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

    Hero Image

    जीटी रोड स्थित इसी दुकान में चोरी हुई। फोटो सौजन्य- वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जीटी रोड पर लालकुआं के पास चार बदमाशों ने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकान का शटर उखाड़कर सामान और नकदी चोरी कर ली। पीड़ित का कहना है कि चार बदमाशों ने चोरी की है। उनके यहां से 200 बंडल तांबे का तार और सवा लाख रुपये नकदी चोरी हुई है।

    चोरी हुए तार की कीमत करीब छह लाख रुपये है। पीड़ित का आरोप है कि रविवार सुबह चोरी का पता चलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी और लिखित में शिकायत भी दी। इसके बावजूद वेव सिटी थाना पुलिस ने सोमवार सुबह तक केस दर्ज नहीं किया है। पीड़ित व्यापारी ने 15 दिन पहले ही अपनी पत्नी को किडनी दान की है। जिससे दंपती दोनों बेड रेस्ट पर चल रहे हैं।

    बेड रेस्ट पर चल रहे दंपती

    लालकुआं के पास स्थित शिव मंदिर के सामने देवेंद्र गोयल की मयंक इलेक्ट्रिकल्स के नाम से दुकान है। देवेंद्र गोयल के मुताबिक उनकी पत्नी सपना गोयल की दोनों किडनी खराब होने की वजह से उन्होंने अपनी एक किडनी 15 दिन पहले ही दान की है।

    उन्हें डॉक्टरों ने बेड रेस्ट बोला हुआ है। इस वजह से वह दुकान पर नहीं बैठ पा रहे। उनका भतीजा लक्ष्य गोयल दुकान चला रहा है। रविवार तड़के करीब साढ़े सात बजे उनके पास पड़ोसी दुकानदार ने फोन कर बताया कि उनकी दुकान का शटर उखड़ा हुआ है। तब उन्हें चोरी का पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल की। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी, लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया है। पीड़ित का कहना है कि उनकी दुकान में दो बार पहले भी चोरी हो चुकी है।