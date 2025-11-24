गाजियाबाद: इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का शटर उखाड़कर चोरी, नकदी और तांबा उड़ा ले गए चोर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जीटी रोड पर लालकुआं के पास चार बदमाशों ने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकान का शटर उखाड़कर सामान और नकदी चोरी कर ली। पीड़ित का कहना है कि चार बदमाशों ने चोरी की है। उनके यहां से 200 बंडल तांबे का तार और सवा लाख रुपये नकदी चोरी हुई है।

चोरी हुए तार की कीमत करीब छह लाख रुपये है। पीड़ित का आरोप है कि रविवार सुबह चोरी का पता चलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी और लिखित में शिकायत भी दी। इसके बावजूद वेव सिटी थाना पुलिस ने सोमवार सुबह तक केस दर्ज नहीं किया है। पीड़ित व्यापारी ने 15 दिन पहले ही अपनी पत्नी को किडनी दान की है। जिससे दंपती दोनों बेड रेस्ट पर चल रहे हैं।

बेड रेस्ट पर चल रहे दंपती लालकुआं के पास स्थित शिव मंदिर के सामने देवेंद्र गोयल की मयंक इलेक्ट्रिकल्स के नाम से दुकान है। देवेंद्र गोयल के मुताबिक उनकी पत्नी सपना गोयल की दोनों किडनी खराब होने की वजह से उन्होंने अपनी एक किडनी 15 दिन पहले ही दान की है।