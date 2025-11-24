Haridwar News: ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी, 20 घरों में पकड़ी बिजली चोरी
हरिद्वार में ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने छापेमारी करते हुए 20 घरों में बिजली चोरी पकड़ी और जुर्माना लगाया। विजिलेंस टीम ने लोगों को बिजली चोरी रोकने के लिए जागरूक भी किया।
संवाद सूत्र, जागरण लक्सर (हरिद्वार)। ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम ने लक्सर क्षेत्र में कई जगह छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 20 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। जेई रामकुमार और मनोज सैनी ने बताया कि आरोपित प्रवीण, अंकित, विनोद, जयपाल, गिरधारी के घर में बिजली की चोरी पकड़ी गई।
इसके बाद कुड़ी नेतवाला में श्रवण, अजय, सोनू, पोपिन, खड़ंजा में रोशन अली, मखियाली कलां में गुलजार और सुल्तानपुर में अब्दुल गनी व आबिद सहित 20 आरोपितों के खिलाफ थाने में बिजली चोरी के आरोप में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
कार्रवाई करने वाली टीम में विजिलेंस के एई रोबिन सिंह, विकास कुमार, धनंजय कुमार, अनिल सिंह, पुलिस निरीक्षक मारुत शाह, एसडीओ सचिन सचदेवा, अमीचंद, जेई मनोज कुमार सैनी, पवन सक्सेना, रामकुमार, अनिता काला, सपना रावत, एसआई संजीव त्यागी और लाइन स्टाफ के नौशाद, आस मोहम्मद, मोनू कुमार, सलमान अली शामिल थे।
