Haridwar: बरेली से स्मैक खरीदकर डिलीवरी देने हरिद्वार पहुंचा हिस्ट्रीशीटर, पुलिस ने किया गिरफ्तार
बरेली से स्मैक खरीदकर सिडकुल क्षेत्र में डिलीवरी देने पहुंचे रायवाला देहरादून के हिस्ट्रीशीटर सोनू पाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से स्मैक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार : बरेली से स्मैक खरीदकर सिडकुल क्षेत्र में डिलीवरी देने पहुंचे रायवाला देहरादून के हिस्ट्रीशीटर सोनू पाल को पुलिस ने दबोच लिया। उसके कब्जे से 61.73 ग्राम स्मैक व नकदी बरामद हुई।
पूछताछ में आरोपित ने बरेली के एक सौदागर का नाम भी बताया। आरोपित को जेल भेजने के बाद पुलिस अब दूसरे आरोपित की तलाश में जुट गई है।
सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशे के धंधेबाजों की धरपकड़ की जा रही है।
एसएसआइ देवेंद्र तोमर व कोर्ट चौकी प्रभारी शैलेंद्र ममगाईं एक पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। तभी आइएमसी चौक से महिंद्रा चौक की ओर जाने पर एक संदिग्ध युवक पेड़ की आड़ में छिपा दिखाई दिया।
पुलिस को देखकर वह भागने लगा, पुलिस ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम सोनू पाल निवासी घरौंदा, करनाल (हरियाणा) हाल निवासी वैदिक नगर, रायवाला बताया। तलाशी लेने पर आरोपित के पास से स्मैक मिली।
पूछताछ में सोनू ने बताया कि वह बरेली निवासी यूसुफ से स्मैक खरीदकर लाया था। आरोपित कई बार स्मैक तस्करी में जेल जा चुका है और देहरादून के रायवाला थाने का हिस्ट्रीशीटर है।
थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि आरोपित यूसुफ की गिरफ्तारी के लिए एक टीम जल्द ही बरेली जाएगी। पुलिस टीम में कांस्टेबल मनीष कुमार, वीरेंद्र चौहान आदि शामिल रहे।
यह भी पढ़ें- एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने तस्कर को किया गिरफ्तार, एक करोड़ की स्मैक बरामद
यह भी पढ़ें- Shamli: नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस का एक्शन, 20 लाख की स्मैक के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।