Shamli: नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस का एक्शन, 20 लाख की स्मैक के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण शामली। कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 102 ग्राम स्मैक बरामद हुई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्मैक की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई गई है। गिरफ्तार आरोपित का पुलिस ने चालान कर जेल भेज दिया। कोतवाली पुलिस ने रविवार रात में चेकिंग के दौरान क्षेत्र के गंदराऊ मोड़ से एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 102 ग्राम स्मैक बरामद हुई है।