    Shamli: नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस का एक्शन, 20 लाख की स्मैक के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार

    By Sudheer Chaudhary Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:02 AM (IST)

    शामली पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से 102 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्मैक की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जागरण शामली। कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 102 ग्राम स्मैक बरामद हुई।

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्मैक की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई गई है। गिरफ्तार आरोपित का पुलिस ने चालान कर जेल भेज दिया। कोतवाली पुलिस ने रविवार रात में चेकिंग के दौरान क्षेत्र के गंदराऊ मोड़ से एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 102 ग्राम स्मैक बरामद हुई है।

    पकड़े गए आरोपित ने पुलिस पूछताछ में अपना नाम व पता इनाम निवासी ग्राम मंडावर बताया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसका चालान कर दिया है।

    पुलिस द्वारा पकड़ी गई स्मैक की अनुमानित कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 20 लाख रुपये बताई गई है। वहीं, इससे पूर्व भी कैराना पुलिस कई नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

