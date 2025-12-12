Language
    एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने तस्कर को क‍िया गिरफ्तार, एक करोड़ की स्मैक बरामद

    By Deepak Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    संवाद सूत्र, कोठी (बाराबंकी)। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक करोड़ से अधिक रुपये की स्मैक बरामद हुई है। मुकदमा दर्ज कर तस्कर को जेल भेजा गया है।

    मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एएनटीएफ ने कोठी के लखियापुर तिराहे से 500 मीटर दूरी छोटा लालपुर गांव के पास से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके पास से 522 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ पांच लाख रुपये बताई जाती है। मोबाइल फोन, 1270 रुपये बरामद हुए हैं।

    पूछताछ में आरोपित ने टीम को बताया कि उसका नाम कमलेश रावत है। वह लखियापुर का ही रहने वाला है। स्मैक एक व्यक्ति को देने जा रहा था। कमलेश का पांच वर्ष पूर्व दुर्घटना में पैर फैक्चर हो गया था। एएनटीएफ टीम बाराबंकी के उपनिरीक्षक अयनुद्दीन, कुलदीप शर्मा, पुरुषोत्तम विश्वकर्मा, हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश दुबे, आलोक सिंह सहित 13 सिपाही मौजूद रहे।