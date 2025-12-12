संवाद सूत्र, कोठी (बाराबंकी)। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक करोड़ से अधिक रुपये की स्मैक बरामद हुई है। मुकदमा दर्ज कर तस्कर को जेल भेजा गया है।



मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एएनटीएफ ने कोठी के लखियापुर तिराहे से 500 मीटर दूरी छोटा लालपुर गांव के पास से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके पास से 522 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ पांच लाख रुपये बताई जाती है। मोबाइल फोन, 1270 रुपये बरामद हुए हैं।