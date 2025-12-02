PM Awas Yojana में लगाया धांधली का आरोप, नगर पंचायत लंढौरा में धरने पर बैठे लोग
हरिद्वार जनपद के नगर पंचायत लंढौरा में पीएम आवास योजना की किश्तें न मिलने पर सभासद पति धरने पर बैठे। उन्होंने पुराने मकानों की किश्तें जारी न होने और ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, लंढौरा (रुड़की) : नगर पंचायत लंढौरा पीएम आवास योजना की किस्तें न मिलने और नई डीपीआर शासन को न भेजे जाने के आरोपों को लेकर सभासद के पति ने कार्यालय परिसर में धरना दिया। बाद में चेयरमैन और ईओ से वार्ता के बाद धरना समाप्त हो गया।
ये आरोप लगाया
मंगलवार को वार्ड - एक के सभासद के पति अनिल भगत ने आरोप लगाया कि पीएम आवास योजना के तहत बने पुराने मकानों की किस्तें जारी नहीं की गईं और नई डीपीआर भी शासन को नहीं भेजी गई। साथ ही, शौचालय निर्माण की राशि भी लंबित है।
लोगों ने दिया धराना
इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने भीम आर्मी जिलाध्यक्ष कीरत कर्णवाल और कार्यकर्ताओं के साथ नगर पंचायत कार्यालय में धरना शुरू कर दिया।
हो रही है मामले की जांच
वहीं, इस संबंध में अधिशासी अधिकारी हेमंत गुप्ता ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत बने करीब 936 आवासों की शासन स्तर पर जांच चल रही है।
जिसकी जांच ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही पात्र लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा।
प्रदर्शन करने वालों में धीर सिंह, काका, रवि मौर्या, बिट्टू, कपिल, मनोज, रविंदर, विपिन, बिजेंद्र, जय सिंह, मोती आदि मौजूद रहे।
