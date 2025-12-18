Language
    Haridwar: कोहरे में क्षमता से अधिक बोझ ढो रहे हैं वाहन, खतरे में राहगीरों की जान

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:52 PM (IST)

    हरिद्वार में सर्दियों के मौसम में कोहरे के कारण ओवरलोड वाहन हादसों का कारण बन रहे हैं। गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रालियां राहगीरों के लिए खतरा बनी हुई है ...और पढ़ें

    हाईवे पर गन्ने से लदे ऐसे वाहनों से हादसों का खतरा बढ़ रहा है। जागरण

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: सर्दियों के सीजन में कोहरे की दस्तक के साथ ही ओवरलोड वाहन लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं। क्षमता से कहीं अधिक बोझ लेकर सड़कों पर दौड़ रहे ट्रैक्टर-ट्राली और ट्रक खासतौर पर राहगीरों की जान पर खतरा बनकर दौड़ रहे हैं। पुलिस-प्रशासन या परिवहन विभाग की ओर से ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान नहीं चलाया गया। जिस कारण हाईवे और संपर्क मार्गों पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है।

    सर्दियों के सीजन में कोहरे से जहां विजिबिलिटी कम हो जाती है, वहीं गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रालियों और ट्रकों में स्थिति यह रहती है कि वाहन के भीतर कम और बाहर ज्यादा गन्ना नजर आता है। कई वाहन तो अपनी निर्धारित क्षमता से लगभग दोगुना भार लेकर चलते देखे जा रहे हैं।

    इसी तरह खनन सामग्री और लकड़ी से लदे वाहन भी हादसों का सबब बन रहे हैं। अत्यधिक वजन के चलते ऐसे वाहन संतुलन खोते हुए हिचकोले खाते रहते हैं। जिससे चालक नियंत्रण खो बैठता है। वहीं, सड़क पर गड्ढे में पहिया पड़ते ही ऊपर लदा गन्ना टूटकर गिर जाता है। कई बार पीछे या बगल से गुजर रहे वाहन चालक चपेट में आ जाते हैं।

    सामने अचानक गन्ना गिरने या वाहन के असंतुलित होने की स्थिति में चालक संभल नहीं पाते और गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई मामलों में ओवरलोड के चलते वाहनों के ब्रेक फेल होने से भी बड़े हादसे सामने आ चुके हैं। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों के लिए ऐसे वाहन किसी चलते-फिरते खतरे से कम नहीं हैं।

    कोहरे के सीजन में पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग की निगरानी बेहद लचर नजर आती है। इस सीजन में अभी तक ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है। नियमों की खुलेआम अनदेखी कर चालक बेखौफ होकर सड़कों पर ओवरलोडेड वावाहन दौड़ा रहे हैं।

    जरूरत है कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए, खासकर गन्ना पेराई सीजन में रात के समय हरिद्वार-दिल्ली हाइवे, हरिद्वार लक्सर मार्ग पर वाहनों की नियमित चेकिंग व कार्रवाई हो।

    ब्रेक फेल होने का भी डर

    वाहनों में क्षमता से कई गुना ज्यादा बोझ होने के कारण ब्रेक फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार ऐसे वाहनों के ब्रेक फेल होने से भी हादसे हुए हैं। खासतौर सड़कों में गड्ढे होने से ऐसे वाहनों के ब्रेक फेल हो जाते हैं। जिससे दूसरे वाहन भी इनकी चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।

    कोहरे के सीजन में ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हाल के दिनों में पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर अभियान चलाकर कार्रवाई भी की है। इस दिशा में और प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी।

    प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी हरिद्वार

