जागरण संवाददाता, आजमगढ़। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सठियांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के माइल स्टोन 254 पर गुरुवार की सुबह करीब छह बजे घने कोहरा के कारण भीषण हादसा हो गया। हादसे में मारुति की ओमनी कार सवार पिता-पुत्र सहित तीन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मां बेटी सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।

मेरठ जिले के सरधना थाना क्षेत्र के अलीपुर निवासी 40 वर्षीय विशेष अपनी पत्नी 35 वर्षीय डाली, 14 वर्षीय बेटी अंशिका, 12 वर्षीय बेटा कार्तिक और 10 वर्षीय आकाश और 28 वर्षीय चालक व उसका चाचा (नाम पता अज्ञात) के साथ बुधवार की दोपहर करीब दो बजे घर से वाराणसी के लिए निकले थे। गुरुवार की सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर माइल स्टोन 254 के पास आगे चल रही ट्रक के पीछे ओमनी कार थी।

चालक के झपकी लेने कि वजह से कार अनियंत्रित होकर ट्रक के पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, कार के पकखच्चे उड़ गए। हादसे में विशेष और उसके बेटे आकाश और अज्ञात व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर यूपीडा और मुबारकपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। सभी घायलों को एंबुलेंस जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां चालक की हालत गंभीर बनी हुआ है। घटना के बाद चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन मेरठ से चल दिए हैं।