Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nainital Accident: पर‍िवार के लोगों की कई बार पहले टल चुकी थी योजना, जब बनी तो साथ ले गई तीन ज‍िंदगी

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:43 PM (IST)

    बरेली से कैंची धाम जा रहे एक परिवार की कार खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में पत्नी, सास और साली ...और पढ़ें

    Hero Image

    हादसा सुबह कैंची धाम से पहले निगलाट में हुआ। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली। किराना दुकान संचालक राहुल लंबे समय से कैंची धाम जाने की योजना बना रहे थे। कई बार बनी हुई योजनाएं फेल भी हुई, लेकिन इस बार पूरा प्लान बन गया। मगर किसी को भी इस बात का अनुमान नहीं था कि परिवार पर इतनी बढ़ी मुसीबत आने वाली है। कैंची धाम पहुंचने से पहले ही उनकी कार खाई में गिरी और तीन जिंदगियां खत्म हो गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवार का कहना है कि मुसीबत का यह पहाड़ इतना भारी है कि उसका बोझ उठाना मुश्किल है। एक तरफ परिवार के कुछ सदस्य अस्पताल में पहरा दे रहे तो कुछ सदस्य अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे थे। इज्जतनगर के चावड़ निवासी राहुल के बड़े भाई ओमेंद्र ने बताया कि राहुल गांव में ही किराने की दुकान संचालित करते हैं।

    उनकी पत्नी ब्रजेश कुमारी घर में छोटी-मोटी सिलाई करती हैं। उनके एक सात साल का बेटा ऋषि है। लंबे समय से परिवार के लोग कैंची धाम दर्शन करने की योजना बना रहे थे। गुरुवार को यहां से जाने की बात तय हुई तो राहुल ने अपनी बहन-बहनोई ज्योति और करन को भी बुला लिया। करन अहमदाबाद में एयरफोर्स में एयरमैन के पद पर तैनात हैं। छुट्टी लेकर वह बुधवार को घर पर आ गए।

    इसी बीच राहुल ने अपनी साली नैंसी को भी बुला लिया। सभी के आने के बाद राहुल ने अपने बड़े भाई ओमेंद्र से भी उनके बेटे अक्षय को साथ भेजने की बात कही। गुरुवार सुबह राहुल, उनकी पत्नी बृजेश कुमारी, मां गंगा देवी, साली नैंसी, राहुल का बेटा ऋषि, बहन स्वाति, उनका भतीजा अक्षय, बहन ज्योति और उनके पति करन अपनी स्कार्पियो कार से सुबह करीब साढ़े छह बजे घर से निकले थे।

    कार राहुल के बहनोई करन चला रहे थे। पहाड़ पर अचानक से उन्होंने कार से नियंत्रण खोया तो कार खाई में जा गिरी। हादसे में मौके पर ही बृजेश कुमारी, उनकी सास गंगा देवी और बहन नैंसी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अन्य लोग घायल हो गए।

    चार लोगों को बरेली के आरके नर्सिंग होम में किया गया भर्ती

    घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन कुछ लोगों की तबीयत ज्यादा खराब होने से उन्हें रेफर किया गया। परिवार वाले घायल ज्योति, करन, स्वाति, और अक्षय को बरेली आरके नर्सिंग होम में लेकर आ गए, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

     

    यह भी पढ़ें- Nainital Accident: कैंची धाम से पहले खाई में गिरी यूपी के सैलानियों की स्‍कॉर्पियो, तीन की मौत; कई घायल