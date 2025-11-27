न दिया ओटीपी और न खोला कोई लिंक, फिर भी खाते से साफ हो गई 1.64 लाख रुपये की रकम

संवाद सहयोगी, जागरण, मंगलौर: कस्बे के एक निजी अस्पताल में कर्मचारी के खाते से ठग ने अजीबोंगरीब तरीके से 1.64 लाख की रकम साफ कर दी। कर्मचारी न तो नेट बैंकिंग इस्तेमाल करता है और न ही उसने किसी को ओटीपी या अन्य कोई जानकारी दी।

पुलिस से की है शिकायत खाते से निकासी का मैसेज आने पर ठगी का पता चला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नहीं करते नेट बैंकिंग का प्रयोग मंगलौर रुड़की मार्ग पर एक निजी अस्पताल है। इस अस्पताल में रामसहाय लोधी कर्मचारी हैं। वह पिछले करीब तीन साल से यहां पर काम कर रहे हैं। अस्पताल कर्मचारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह इंटर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं।