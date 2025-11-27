बुलंदशहर में 1.12 लाख की साइबर ठगी, विदेश में नौकरी लगवाने के झांसे में आकर गंवा दी रकम
बुलंदशहर में एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया। उसे विदेश में नौकरी दिलाने का वादा किया गया और उससे 1.12 लाख रुपये ठग लिए गए। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण बुलंदशहर। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रसूलपुर गांव निवासी माजिद ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखाया है कि उसके पिता शाहिद के मोबाइल पर फोन आया।
फोन करने वाले ने उसके पिता को बताया कि उनकी कंपनी विदेश में युवकों को नौकरी लगाने का कार्य करती है और अच्छा वेतन दिलवाती है। आपके यहां कोई विदेश जाने का इच्छुक हो तो हम उसे विदेश भिजवा देंगे।
पिता ने विश्वास कर बेटे के भविष्य को देखते हुए फोन करने वाले व्यक्ति के बताए अनुसार उसके मोबाइल नंबर पर तीन बार में 1.12 लाख रुपये उसके खाते में डाल दिए। जब काफी समय तक आरोपित व्यक्ति ने फोन नहीं किया तो उसके पिता ने उससे संपर्क करने का प्रयास किया तो उसने फोन नहीं उठाया।
जिससे उन्हें ठगी का एहसास हुआ। कोतवाल शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।
