बुलंदशहर में 1.12 लाख की साइबर ठगी, विदेश में नौकरी लगवाने के झांसे में आकर गंवा दी रकम

संवाद सहयोगी, जागरण बुलंदशहर। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रसूलपुर गांव निवासी माजिद ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखाया है कि उसके पिता शाहिद के मोबाइल पर फोन आया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फोन करने वाले ने उसके पिता को बताया कि उनकी कंपनी विदेश में युवकों को नौकरी लगाने का कार्य करती है और अच्छा वेतन दिलवाती है। आपके यहां कोई विदेश जाने का इच्छुक हो तो हम उसे विदेश भिजवा देंगे।