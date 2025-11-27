Language
    माओवादी हिड़मा को ‘शहीद’ बताना पड़ा भारी : बालाघाट में युवक गिरफ्तार, साइबर सेल की कार्रवाई

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:19 PM (IST)

    माओवादी हिड़मा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बालाघाट में सत्येंद्र इनवाती नामक युवक ने फेसबुक पर हिड़मा को 'शहीद' बताकर पोस्ट किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने माओवाद का समर्थन करने को दंडनीय अपराध बताया है और लोगों से भड़काऊ पोस्ट से बचने की अपील की है।

    युवक को किया गिरफ्तार (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। दुर्दांत माओवादी हिड़मा, जिसने देश के कई राज्यों में हिंसा, सुरक्षाबलों पर हमले और आम नागरिकों की हत्याओं जैसे जघन्य अपराध किए, उसकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ जारी है। कई लोग उसे 'शहीद' और “जंगल का रक्षक” बताकर महिमामंडित कर रहे हैं। इसी कड़ी में बालाघाट के भरवेली में भी एक विवादित मामला सामने आया है।

    फेसबुक पर हिड़मा का गुणगान

    भरवेली निवासी सत्येंद्र इनवाती (32) ने ‘बिरसा ब्रिगेड भारत’ नामक फेसबुक आईडी से पोस्ट करते हुए हिड़मा की तस्वीर साझा की और उसे ‘बस्तर का शेर’, ‘मास्टरमाइंड शहीद’ और ‘लाल सलाम’ जैसे शब्दों से महिमामंडित किया। शिकायत मिलने पर भरवेली पुलिस और साइबर सेल ने जांच की और पोस्ट की पुष्टि होने पर कार्रवाई शुरू की।

    पुलिस ने सत्येंद्र इनवाती के खिलाफ बीएनएस की धारा 196(1) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।


    इस मामले में सीएसपी वैशाली सिंह ने बताया कि माओवाद, हिंसा या किसी गैरकानूनी गतिविधि का समर्थन करना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि आरोपी की पोस्ट से उन शहीद सुरक्षाकर्मियों के परिवारों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिनकी हत्या हिड़मा जैसे माओवादी कर चुके हैं।

    पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर तनाव, अफवाह या हिंसा भड़काने वाली पोस्ट से बचने की अपील की है।