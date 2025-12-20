युद्धपोत INS महेंद्रगिरि के लिए नेवल गन मुंबई रवाना, 35 KM के दायरे में लक्ष्य भेदने में सक्षम
जागरण संवाददाता, हरिद्वार : भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के रक्षा एवं एयरोस्पेस विभाग ने 50वीं सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) नेवल गन का निर्माण पूरा कर लिया है।
शुक्रवार को कार्यपालक निदेशक रंजन कुमार ने इस नेवल गन को हरी झंडी दिखाकर मुंबई के लिए रवाना किया। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत आइएनएस महेंद्रगिरि पर तैनात की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में यह निर्णायक भूमिका निभाएगी।
कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक रंजन कुमार ने कहा कि यह एसआरजीएम नेवल गन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि इस नेवल गन का निर्माण और आपूर्ति, हर बीएचईएल कर्मी के लिए आत्मगौरव का विषय है।
महाप्रबंधक (डीएबीजी) राजीव चौरसिया ने बताया कि यह नेवल गन 35 किमी के दायरे में हवा, पानी और समुद्र में विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को भेद सकती है। साथ ही लक्ष्य की स्थिति के आधार पर, विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद का चयन करने में भी सक्षम है।
बीएचईएल पिछले तीन दशकों से भारतीय नौसेना के लिए, एसआरजीएम नेवल गन का निर्माण कर रहा है। अब तक कुल 49 गन की आपूर्ति भी कर चुका है।
इस अवसर पर महाप्रबंधक, भारतीय नौसेना के प्रतिनिधि, बीएचईएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा एवं एयरोस्पेस विभाग की टीम और यूनियन एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।
