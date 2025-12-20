युद्धपोत INS महेंद्रगिरि के लिए नेवल गन मुंबई रवाना, 35 KM के दायरे में लक्ष्य भेदने में सक्षम

जागरण संवाददाता, हरिद्वार : भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के रक्षा एवं एयरोस्पेस विभाग ने 50वीं सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) नेवल गन का निर्माण पूरा कर लिया है। शुक्रवार को कार्यपालक निदेशक रंजन कुमार ने इस नेवल गन को हरी झंडी दिखाकर मुंबई के लिए रवाना किया। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत आइएनएस महेंद्रगिरि पर तैनात की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में यह निर्णायक भूमिका निभाएगी।

