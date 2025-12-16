Language
    उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना ने शुरू किया सैन्य अभ्यास, C-295 विमान ने की सफल लैंडिंग

    By Ajay Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:04 AM (IST)

    चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। अभ्यास के पहले दिन वायुसेना के परिवहन विमान सी- ...और पढ़ें

    चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर उतरा वायुसेना का परिवहन विमान सी-295। 

    संवाद सूत्र जागरण, चिन्यालीसौड़। चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी जनपद में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना ने एक बार फिर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है।

    सोमवार को अभ्यास के तहत पहले दिन हवाई अड्डे पर वायुसेना के परिवहन विमान सी-295 ने दो बार सफल लैंडिंग की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह सैन्य अभ्यास चार से पांच दिनों तक चलेगा।

    बता दें कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के चलते चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना समय-समय पर अपने विमानों की लैंडिंग व टेक-आफ का अभ्यास करती रहती है। इसी क्रम में सोमवार को वायुसेना ने यहां कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच अपना अभ्यास शुरू किया है।

    जानकारी के अनुसार इस अभ्यास के तहत परिवहन विमान सी-295 ने पहला चक्कर दोपहर 3:20 बजे हवाई पट्टी पर पहुंचकर पूरा किया, जबकि दूसरा चक्कर 3:50 बजे संपन्न हुआ।

    माना जा रहा है कि यह अभ्यास सीमावर्ती एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए किया जा रहा है, जिससे विपरीत परिस्थितियों में वायुसेना पूरी क्षमता व मजबूती के साथ काम कर सके।

