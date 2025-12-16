Language
    उत्तराखंड में राशन कार्ड ई-केवाईसी का काम रहेगा जारी, अंतिम तिथि जल्द होगी तय

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:37 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर गुजरने के बाद भी कराई जा सकेगी।

    खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में कुल 60 लाख 70 हजार राशन कार्ड यूनिटों में से 48 लाख यूनिटों की ई-केवाईसी हो चुकी है। अंतिम तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी।

    खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त पीएस पांगती ने बताया कि सभी राशन कार्डधारकों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है।

    इसके लिए 15 दिसंबर को अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। कई उपभोक्ता अभी भी ई-केवाईसी नहीं करा सके। इसे देखते हुए अभी ई-केवाईसी प्रक्रिया बंद नहीं की जाएगी।

    उन्होंने बताया कि अंतिम दिन होने के कारण 15 दिसंबर को एक दिन में एक लाख 85 हजार 38 राशन कार्ड यूनिटों ने अपनी ई-केवाईसी कराई है।

