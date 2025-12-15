Language
    RRB परीक्षा के लिए मुरादाबाद से देहरादून के बीच चलेगी एग्जाम स्पेशल ट्रेन, ये होंगे स्टॉपेज

    By Gaurav Tyagi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:40 AM (IST)

    भारतीय रेलवे ने आरआरबी परीक्षा के लिए मुरादाबाद से देहरादून के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण हरिद्वार। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की परीक्षाओं के लिए मुरादाबाद से गजरौला, बिजनौर होते हुए देहरादून तक एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलेगी।

    ट्रेन का संचालन 14 दिसंबर से 9 जनवरी तक अलग-अलग तिथियों में किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल विभाग ने निर्णय लिया है।

    वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि मुरादाबाद–देहरादून–मुरादाबाद से एग्जाम स्पेशल गजरौला, बिजनौर, लक्सर और हरिद्वार के रास्ते देहरादून पहुंचेगी।

    एग्जाम स्पेशल ट्रेन मुरादाबाद से चलकर अमरोहा, गजरौला, मंडावर, चांदपुर सियाऊ, हल्दौर, बिजनौर, बसी किरदनपुर, मुरादनगर, लक्सर, ज्वालापुर और हरिद्वार होते हुए देहरादून पहुंचेगी।

    वापसी में देहरादून से चलकर हरिद्वार, ज्वालापुर, लक्सर, मुरादनगर, बसी किरदनपुर, बिजनौर, हल्दौर, चांदपुर सियाऊ, मंडावर, गजरौला, अमरोहा होते हुए मुरादाबाद पहुंचेगी।

    मुरादाबाद से देहरादून के लिए यह ट्रेन 14 से 16 दिसंबर, 18 दिसंबर, 25 से 26 दिसंबर, 28 से 29 दिसंबर तथा 7 से 8 जनवरी तक चलेगी।

    देहरादून से मुरादाबाद के लिए यह ट्रेन 15 से 17 दिसंबर, 19 दिसंबर, 26 से 27 दिसंबर, 29 से 30 दिसंबर तथा 8 से 9 जनवरी तक चलेगी।

