Roorkee: शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, जब युवती ने विवाह के लिए बोला; आरोपित ने दी जान से मारने की धमकी

संवाद सूत्र, जागरण, भगवानपुर : भगवानपुर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जब युवती ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपित युवक और उसके स्वजन ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का पिछले एक साल से गांव के ही एक युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों फोन पर बातें भी किया करते थे। इसी दौरान युवक ने युवती से शादी करने की बात कही।

इस पर युवती को उस पर विश्वास हो गया। आरोप है कि युवक ने युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब युवती ने युवक पर शादी के लिए दबाव डाला, तो उसने इन्कार कर दिया।

युवती ने कई बार युवक को शादी के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। शादी के लिए ज्यादा दबाव बनाने पर आरोपित युवक और उसके स्वजन ने युवती को धमकी दे दी।

इससे युवती घबरा गई और उसने आपबीती स्वजन को बताई। स्वजन को इस बात की जानकारी मिलने पर उनके होश उड़ गए। पीड़िता के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

उधर, प्रभारी निरीक्षक सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि आरोपित युवक वसीम, सोनू व भूरी पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

