Haridwar: शौच के लिए घर से बाहर गई किशोरी, खींचकर ट्यूबवेल पर ले गया आरोपित; किया दुष्कर्म
हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मामला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: सिडकुल क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने कोर्ट को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बीती 25 अक्टूबर की रात उनकी बेटी शौच के लिए घर से बाहर गई थी, तभी गांव के पंकज ने उसका मुंह दबा लिया और खींचकर ट्यूबवेल पर ले गया।
इस दौरान आरोपित ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अपने पिता लाखन और भाई सिद्धार्थ को भी बुलाया। बेटी को बस में बैठाकर पहले दिल्ली ले गए और फिर गुरुग्राम से होते हुए पंकज अपनी मौसी के घर सहारनपुर ले गया।
आरोपित पंकज ने वहां भी बेटी के साथ जबरन संबंध बनाए। स्वजनों ने पुलिस को शिकायत की तो आरोपित पंकज बीती 27 दिसंबर को सिडकुल थाने आया।
इस दौरान बेटी ने पुलिस को सारी आपबीती बताई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और बिना मेडिकल कराए वापस भेज दिया। इसके बाद उन्होंने कई जगह शिकायत कर कार्रवाई की मांग की लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई।
इसलिए अंत में उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पंकज समेत चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
