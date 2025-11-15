नोएडा से ट्रेन में बैठकर लक्सर पहुंचा मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक, जीआरपी ने स्वजन को सौंपा
उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक ट्रेन में बैठकर लक्सर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। जीआरपी ने तत्परता दिखाते हुए युवक को बरामद किया और उसके परिवार को सूचित किया। परिवार के पहुंचने पर युवक को सकुशल उन्हें सौंप दिया गया। अपने बेटे को पाकर परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने जीआरपी लक्सर का आभार व्यक्त किया।
संवाद सूत्र जागरण लक्सर ( हरिद्वार) : मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक नोएडा उत्तर प्रदेश से ट्रेन में बैठकर लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। जीआरपी युवक को थाने लेकर आई तथा स्वजन से संपर्क कर युवक को उन्हें सौंप दिया। युवक के मिलने पर स्वजन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने जीआरपी का आभार जताया।
112 नंबर से सूचना हुई प्राप्त
थानाध्यक्ष जीआरपी रचना देवरानी ने बताया कि शुक्रवार को 112 नंबर से सूचना प्राप्त हुई। जिसमें बताया गया कि नोएडा उत्तर प्रदेश निवासी एक युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जो घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। जिसके ट्रेन में बैठकर लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की जानकारी मिली है।
रेलवे स्टेशन से किया बरामद
सूचना पर जीआरपी पुलिस तत्काल हरकत में आई। पुलिस टीम की ओर से युवक को लक्सर रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया तथा इसकी सूचना उसके स्वजन को दी गई। सूचना मिलने पर युवक के स्वजन लकसर जीआरपी थाने पहुंचे।
चेहरे पर लौटी मुस्कान
युवक को सकुशल देख उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जीआरपी ने जांच पड़ताल के बाद युवक को स्वजन के सिपुर्द कर दिया गया। युवक के स्वजन ने जीआरपी लक्सर का आभार जताया है।
