नोएडा से ट्रेन में बैठकर लक्सर पहुंचा मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक, जीआरपी ने स्वजन को सौंपा

संवाद सूत्र जागरण लक्सर ( हरिद्वार) : मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक नोएडा उत्तर प्रदेश से ट्रेन में बैठकर लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। जीआरपी युवक को थाने लेकर आई तथा स्वजन से संपर्क कर युवक को उन्हें सौंप दिया। युवक के मिलने पर स्वजन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने जीआरपी का आभार जताया।

112 नंबर से सूचना हुई प्राप्त थानाध्यक्ष जीआरपी रचना देवरानी ने बताया कि शुक्रवार को 112 नंबर से सूचना प्राप्त हुई। जिसमें बताया गया कि नोएडा उत्तर प्रदेश निवासी एक युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जो घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। जिसके ट्रेन में बैठकर लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की जानकारी मिली है।