इंदौर के बुजुर्ग की नदी में डूबने से मौत, पैर फिसलने से गिरे अलकनंदा नदी में; अकेले ही आए थे बदरीनाथ यात्रा पर
रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा नदी के तट पर नहाते के लिए जाते हुए इंदौर के एक 67 वर्षीय व्यक्ति की पैर फिसलने से नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और परिवार को सूचित कर दिया है। मृतक बदरीनाथ यात्रा पर अकेले आए थे।
संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: बदरीनाथ की यात्रा पर आए इंदौर, मध्य प्रदेश के एक बुजुर्ग की अलकनंदा नदी में डूबने से मौत हो गई। यात्रा से लौटते समय वह यहां रुके थे और नहाने के लिए अलकनंदा नदी में जा रहे थे। इसी दौरान पैर फिसलने से वह नदी में गिर गए और डूब गए। पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। साथ ही मृतक के स्वजन को सूचना दे दी है।
दोपहर एक बजे की घटना
शनिवार दोपहर एक बजे पुराने नगर पालिका कार्यालय के समीप 67 वर्षीय विनीत कुमार तिवाड़ी पुत्र विनय कुमार, निवासी 704 प्रकाश टावर 23/2 वाईएन रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश अलकनंदा नदी में नहाने जा रहे थे। उसने अपना बैग पत्थर पर रखा और नदी की ओर जा ही रहे थे कि अचानक पैर फिसलने से वह अलकनंदा नदी में गिर गया।
लोगों ने निकाला बाहर
पानी गहरा होने के कारण वह खुद को संभाल नहीं पाए और नदी में डूब गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस और आपदा प्रबंधन को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों ने नदी में उतर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
लाइसेंस से चला नाम-पता
कोतवाली निरीक्षक मनोज नेगी ने बताया कि उक्त व्यक्ति इंदौर के रहने वाले हैं। उनके बैग से लाइसेंस बरामद हुआ है, जिसमें उनके नाम और पते का उल्लेख है। स्वजन को फोन किया तो उन्होंने बताया कि विनीत कुमार अकेले ही बदरीनाथ की यात्रा पर निकले थे। स्वजन के आने के बाद ही पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी।
