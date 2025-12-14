Language
    शादी का झांसा देकर मौसा के भाई ने किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी; पुलिस ने दर्ज किया केस

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:45 PM (IST)

    हरिद्वार जिले के सिडकल क्षेत्र में एक किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला प्रकाश आया है। आरोपित युवक बिजनौर का निवासी है। साथ ही वह किशोरी ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: सिडकल क्षेत्र में बिजनौर की एक किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित युवक भी बिजनौर का निवासी है और किशोरी के मौसा का भाई है। आरोप है कि अश्लील फोटो वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस के मुताबिक, एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग भतीजी बिजनौर के एक गांव की निवासी है। माता-पिता नहीं है, इसलिए वह गुजर बसर के लिए हरिद्वार आकर सिडकुल की कंपनी में काम करने लगी। वह रावली महदूद में कमरा लेकर रहती थी। कुछ दिन पहले किशोरी से आकाश निवासी ग्राम नसीरपुर थाना कांठ मुरादाबाद से बातचीत की।

    बताया कि आकाश किशोरी के मौसा का सगा भाई है, इसलिए वह आकाश से बातचीत करने लगी। आरोप लगाया कि आकाश ने उसे शादी का भरोसा दिया। आकाश उसके किराये के कमरे पर आता-जाता था।

    आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसी दौरान फोटो और वीडियो बना ली। आरोप लगाया कि वीडियो व फोटो प्रसारित करने की धमकी देता है। शादी करने से भी उसने इन्कार कर दिया।

    आरोप है कि शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सिडकुल थानाध्यक्ष नितेश शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जा्ंच शुरू कर दी गई है।

