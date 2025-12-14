शादी का झांसा देकर मौसा के भाई ने किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी; पुलिस ने दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: सिडकल क्षेत्र में बिजनौर की एक किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित युवक भी बिजनौर का निवासी है और किशोरी के मौसा का भाई है। आरोप है कि अश्लील फोटो वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग भतीजी बिजनौर के एक गांव की निवासी है। माता-पिता नहीं है, इसलिए वह गुजर बसर के लिए हरिद्वार आकर सिडकुल की कंपनी में काम करने लगी। वह रावली महदूद में कमरा लेकर रहती थी। कुछ दिन पहले किशोरी से आकाश निवासी ग्राम नसीरपुर थाना कांठ मुरादाबाद से बातचीत की।