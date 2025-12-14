दोस्त की 13 साल की बेटी के साथ दरिंदगी, दुष्कर्म के बाद दी जान से मारने की धमकी; लुधियाना से आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, लुधियाना। साहनेवाल के इलाके में पिता के दोस्त ने 13 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसका गला दबाकर परिवार को मारने की धमकियां भी दी। बच्ची ने घर आकर परिवार को आरोपित की घिनौनी हरकतों के बारे में बताया। उसकी मां की शिकायत पर थाना साहनेवाल की पुलिस ने आरोपित पर केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान कंगनवाल निवासी सोनू के रूप में हुई है। जांच अधिकारी एएसआइ गुरमीत सिंह ने बताया कि बच्ची का सिविल अस्पताल से मेडिकल करवाया गया है। जहां उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि डाक्टरों ने उसे मेडिकल के बाद अस्पताल में दाखिल कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपित उसके पति का दोस्त है और करीब 15 सालों से उनकी जान-पहचान है। आरोपित अकसर उनके घर आया करता था। 12 दिसंबर की दोपहर वह उनके घर आया और 13 वर्षीय बच्ची को कहने लगा कि पिता ने दूध लेकर आने को कहा है।

आरोपित उसे बहाने से गलियों के रास्ते नहर के पास बेआबाद कमरे में ले गया और उससे दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने विरोध जताकर शोर मचाया तो आरोपित ने उसका गला दबाकर उसे व उसके माता-पिता को मरवाने की धमकियां दी।