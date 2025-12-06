बेइज्जती का 'खूनी' बदला: चुनरी से घोटा चाचा का गला, नहीं कांपे भतीजे के हाथ; रोते हुए बोला- 'फांसी लगा ली'

जागरण संवाददाता, हरिद्वार । बेइज्जती का बदला और संपत्ति के लिए धारीवाला गांव में एक दिसंबर की रात सुरेश (42) की हत्या उसके भतीजे सुनील ने चुन्नी से गला घोटकर की थी। आरोपित ने घटना को आत्महत्या दर्शाने का प्रयास किया। पुलिस की जांच में उसकी झूठी कहानी से पर्दा उठ गया। सख्ती से की गई पूछताछ में आरोपित ने हत्या करना स्वीकार कर लिया।

पथरी थाना क्षेत्र के गांव धारीवाला में सुरेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना दो दिसंबर की सुबह पुलिस को मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव कमरे में फर्श पर पड़ा था। स्वजन इसे आत्महत्या बता रहे थे, लेकिन शव पर गला घोटने के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इससे स्वजनों की आत्महत्या की कहानी पर पुलिस को शक हुआ। फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

तीन दिसंबर को आई पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि मौत का कारण फांसी नहीं, बल्कि गला घोटकर हत्या है। परिवार ने तहरीर तक नहीं दी। इस पर दरोगा विपिन कुमार की ओर से अज्ञात में हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच में हत्या की साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि सुनील ने बेइज्जती का बदला और संपत्ति के लिए अपने चाचा सुरेश की गला घोटकर हत्या की है। आरोपित को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में साक्ष्य छिपाने की धारा भी बढ़ाई गई।

आरोपित रोते हुए बोला- चाचा ने फांसी लगा ली पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सुनील रोते हुए बार-बार कह रहा था कि चाचा ने फांसी लगा ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के शक की सूई सुनील की ओर ही घूम गई। सबूतों के साथ पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने कबूला कि चाचा शराब पीकर उसे रोज गाली-गलौज करते थे। इसी गुस्से में उसने चुन्नी से गला घोट कर हत्या कर दी। शव चारपाई पर रख वह घर लौट गया।