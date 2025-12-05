Uttarakhand Crime: पति की हत्या मामले में ली जमानत, पत्नी व उसका साथी फरार

जागरण संवाददाता, नैनीताल । पति की हत्या मामले में आरोपित पत्नी व उसके साथी के कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जमानत का दुरुपयोग कर फरार होने को एसएसपी डा. मंजूनाथ टीसी ने गंभीरता से लिया है। भीमताल थानाध्यक्ष को फरार आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित तथा जमानतियों के बैंक खातों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उधर, कोर्ट ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 19 दिसंबर को पेश करने को कहा है।

दरअसल, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा की ओर से 19 नवंबर को एसएसपी को पत्र भेजा गया था। जिसमें कहा गया था कि भीमताल थाना क्षेत्र में रुद्रपुर निवासी अवतार सिंह की हत्या मामले में उसकी पत्नी नीलम उर्फ निर्मला तथा मनीष मिश्रा के विरुद्ध धारा-302, 201, 120 बी, 328, 404 व 411 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

यह मामला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में विचाराधीन है। हत्याकांड की आरोपित मृतक अवतार की पत्नी नीलम तथा आरोपित मनीष मिश्रा जमानत का दुरुपयोग कर फरार हैं। आरोपित नीलम की होमगार्ड कमला जोशी निवासी गौलापार संभवत: नारी निकेतन में तैनात है जबकि दूसरे जमानती भवान सिंह निवासी बिंदुखत्ता हैं। इस मामले में दोनों जमानतियों के विरुद्ध भी नोटिस जारी किए गए हैं। अब एसएसपी ने डीजीसी के पत्र का हवाला देते हुए भीमताल थानाध्यक्ष को निर्देश जारी किए हैं।