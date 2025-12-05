Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand Crime: पति की हत्या मामले में ली जमानत, पत्नी व उसका साथी फरार

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:20 PM (IST)

    नैनीताल में पति की हत्या के मामले में जमानत मिलने के बाद पत्नी और उसका साथी फरार हो गए हैं। एसएसपी ने आरोपियों को गिरफ्तार करने और जमानतदारों के बैंक ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    भीमताल एसओ को जमानतियों के बैंक खातों की भी जांच के निर्देश. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, नैनीताल । पति की हत्या मामले में आरोपित पत्नी व उसके साथी के कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जमानत का दुरुपयोग कर फरार होने को एसएसपी डा. मंजूनाथ टीसी ने गंभीरता से लिया है। भीमताल थानाध्यक्ष को फरार आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित तथा जमानतियों के बैंक खातों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उधर, कोर्ट ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 19 दिसंबर को पेश करने को कहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा की ओर से 19 नवंबर को एसएसपी को पत्र भेजा गया था। जिसमें कहा गया था कि भीमताल थाना क्षेत्र में रुद्रपुर निवासी अवतार सिंह की हत्या मामले में उसकी पत्नी नीलम उर्फ निर्मला तथा मनीष मिश्रा के विरुद्ध धारा-302, 201, 120 बी, 328, 404 व 411 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    यह मामला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में विचाराधीन है। हत्याकांड की आरोपित मृतक अवतार की पत्नी नीलम तथा आरोपित मनीष मिश्रा जमानत का दुरुपयोग कर फरार हैं। आरोपित नीलम की होमगार्ड कमला जोशी निवासी गौलापार संभवत: नारी निकेतन में तैनात है जबकि दूसरे जमानती भवान सिंह निवासी बिंदुखत्ता हैं। इस मामले में दोनों जमानतियों के विरुद्ध भी नोटिस जारी किए गए हैं। अब एसएसपी ने डीजीसी के पत्र का हवाला देते हुए भीमताल थानाध्यक्ष को निर्देश जारी किए हैं।

    एसएसपी ने जिला कमांडेंट नैनीताल को होमगार्ड पर लगे आरोप की एक माह के भीतर जांच कर कोर्ट को जांच के परिणाम से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने दोनों जमानतियों के बैंक खातों की जांच करने को भी कहा है, क्योंकि दोनों ने बतौर जमानत धनराशि 50-50 हजार जमा की है। संदेह है कि प्रथमदृष्टया आरोपित नीलम ने ही जमानतियों को धनराशि दी हो।