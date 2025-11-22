तीन साल के रिलेशन के बाद प्रेमिका ने किया ब्रेकअप, बायफ्रेंड ने वापस मांगे दो लाख के गिफ्ट
रुड़की में एक युवती द्वारा रिश्ता तोड़ने पर प्रेमी कोतवाली पहुंच गया और दो लाख के गिफ्ट वापस मांगे। युवती ने कहा कि गिफ्ट उसने अपनी मर्जी से दिए थे। तीन साल से चल रहे प्रेम प्रसंग के बाद युवती ने रिश्ता तोड़ा। क्योंकि उसके परिवार वाले उसकी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। पुलिस दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश कर रही है।
जागरण संवाददाता, रुड़की : युवती ने रिश्ता तोड़ा तो युवक दो लाख रुपये के दिये गिफ्ट वापस दिलाने की मांग करने के लिए कोतवाली पहुंच गया।
युवक ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई, जबकि युवती ने स्पष्ट किया कि उसने अपनी मर्जी से गिफ्ट दिए थे। दोनों पक्षों के बीच सुलह के प्रयास जारी हैं।
सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र की युवती का एक युवक के साथ तीन साल से प्रेम प्रसंग था। युवती ने किसी कारणवश युवक से बात करना बंद कर दिया।
युवक ने एक माह बाद संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन युवती ने फोन नहीं उठाया। जब युवक ने दूसरे नंबर से फोन किया, तब युवती ने सभी रिश्ते तोड़ने की बात कही।
युवती ने बताया कि उसके परिवार वाले उसका कहीं और रिश्ता तय कर रहे हैं। युवक ने थाने में तहरीर दी। जब पुलिस ने युवती से बात की तो उसने गिफ्ट वापस करने से इंकार कर दिया। दोनों पक्षों में सुलह के प्रयास चल रहे है।
युवती की गुमशुदगी अपहरण में तरमीम
मंगलौर : युवती की गुमशुदगी को पुलिस ने अपहरण की धारा में तरमीम कर दिया है। मंगलौर कोतवाली के कस्बा लंढोरा पुलिस चौकी के मोहल्ला मीराशियान निवासी मतलुब ने पुलिस मे तहरीर देकर बताया था कि उसकी मानसिक रूप से कमजोर पुत्री अपनी बुआ के घर पर रह रही थी।
16 अक्टूबर के दोपहर को वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जब युवती के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने गुमशुदगी को अपहरण की धारा में तरमीम कर दिया है।
