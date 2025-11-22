तीन साल के रिलेशन के बाद प्रेमिका ने किया ब्रेकअप, बायफ्रेंड ने वापस मांगे दो लाख के गिफ्ट

जागरण संवाददाता, रुड़की : युवती ने रिश्ता तोड़ा तो युवक दो लाख रुपये के दिये गिफ्ट वापस दिलाने की मांग करने के लिए कोतवाली पहुंच गया।

युवक ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई, जबकि युवती ने स्पष्ट किया कि उसने अपनी मर्जी से गिफ्ट दिए थे। दोनों पक्षों के बीच सुलह के प्रयास जारी हैं।

सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र की युवती का एक युवक के साथ तीन साल से प्रेम प्रसंग था। युवती ने किसी कारणवश युवक से बात करना बंद कर दिया।

युवक ने एक माह बाद संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन युवती ने फोन नहीं उठाया। जब युवक ने दूसरे नंबर से फोन किया, तब युवती ने सभी रिश्ते तोड़ने की बात कही।

युवती ने बताया कि उसके परिवार वाले उसका कहीं और रिश्ता तय कर रहे हैं। युवक ने थाने में तहरीर दी। जब पुलिस ने युवती से बात की तो उसने गिफ्ट वापस करने से इंकार कर दिया। दोनों पक्षों में सुलह के प्रयास चल रहे है।