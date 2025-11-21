शादी का झांसा देकर नाबालिग से 2 साल तक यौन शोषण, दूसरी जगह रिश्ता तय होने पर प्रेमी के दरवाजे पर बैठी प्रेमिका
बगहा के मंगलपुर में एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी के घर के बाहर न्याय की गुहार लगा रही है। लड़की का आरोप है कि युवक ने उसे दो साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और अब दूसरी जगह शादी कर रहा है। परिजनों का कहना है कि युवक ने जातिगत भेदभाव के कारण शादी से इनकार कर दिया। उन्होंने पुलिस से न्याय की मांग की है।
संवाद सहयोगी, बगहा। पटखौली थाना क्षेत्र के मंगलपुर में नाबालिग लड़की अपने होने वाले पति के घर पहुंचकर युवक व स्वजन से न्याय की गुहार लगाते हुए युवक के घर के बाहर बैठी गई है।
प्रमोद बीन उक्त लड़की से शादी करने के लिए प्रेम किया था। इधर प्रमोद की शादी तय होने की जानकारी मिलने के बाद उसकी प्रेमिका प्रेमी के दरवाजे पर बैठ गई है।
लड़की का आरोप है कि युवक ने उसे दो वर्षों तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और अब दूसरी जगह शादी कर रहा है।
लगातार शादी का वादा करता रहा
लड़की के अनुसार, युवक उसे बहला-फुसलाकर लगातार शादी का वादा करता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी दूसरी जगह शादी तय हुई, उसने मिलने तक से इंकार कर दिया। लड़की बताती है कि जब वह प्रेमी के घर पहुंची तो घरवालों ने साफ कह दिया कि उनका बेटा उससे शादी नहीं करेगा और उसे अपने घर लौट जाना चाहिए।
लड़की की मां ने भी आरोप लगाया कि युवक ने जातिगत भेदभाव का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उनकी बेटी एक कमजोर वर्ग से संबंध रखती है, जबकि लड़का ओबीसी समाज से है।
परिजनों के अनुसार, दो वर्षों तक शादी का प्रलोभन देकर शोषण किया गया और अब जाति का बहाना बनाकर शादी से इनकार किया जा रहा है। इसको लेकर पहले पंचायत हो चुकी है, जिसमें पंचों ने आर्थिक जुर्माना लगाया था और वह राशि वे दे चुके हैं।
उन्होंने शादी के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में लड़की के स्वजन एसपी व एसटीएससी थाना में आवेदन देने की बात कही है।
