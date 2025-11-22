हरियाणा से पकड़कर परिवार वाले बिहार ले जा रहे थे प्रेमी-प्रेमिका को, दोनों चलती ट्रेन से कूदे; युवक की मृत्यु

संसू, जागरण, कोसीकलां (मथुरा)। शादीशुदा युवक अपनी प्रेमिका के साथ हरियाणा में छिपकर रह रहा था। पत्नी और परिवार के लोग वहां पहुंच गए और दोनों को वापस घर बिहार ले जा रहे थे। दिल्ली-आगरा रेलवे ट्रैक पर कोटवन पुलिस चौकी के समीप शनिवार तड़के तीन बजे परिजन को चमका देते हुए दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़कर चलती ट्रेन से कूद गए। हादसे में प्रेमी की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि प्रेमिका को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मृतक की पत्नी ने पति की महिला मित्र पर धक्का देकर हत्या करने और स्वयं कूदने का आरोप लगाया है। बिहार के जिला भोजपुर के गांव भेडरी निवासी सतीश सिंह हरियाणा के सीकरी में रहकर मजदूरी करते थे। उनका गांव भेडरी के पड़ोसी गांव इब्राहिमपुर की एक विवाहिता पुष्पा से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। प्रेम संबंधों के चलते ही सतीश घर से गायब हो गया। उनकी पत्नी रवीना ने उनको खोज निकाला और अपने स्वजन को लेकर हरियाणा के सीकरी स्थित उसके कमरे पर पहुंच गई और दोनों को बरामद कर लिया।

बातचीत के बाद दोनों वापस बिहार लौटने को राजी हो गए। सभी गुरुवार को ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन से वापस जा रहे थे। ट्रेन रात ढाई बजे जब कोसीकलां के समीप कोटवन चौकी के पास पहुंची। तभी वह साथ बैठी पत्नी एवं स्वजन को चकमा देने के चक्कर में सतीश और पुष्पा चलती ट्रेन से कूद गए। पत्नी एवं स्वजन को दोनों के बारे में उस समय जानकारी हुई, जब ट्रेन आगरा पहुंची। स्वजन ने आगरा जीआरपी को उनके दुबारा गायब होने की लिखित सूचना दी।

उधर, शुक्रवार सुबह तीन बजे दोनों के ट्रैक पर पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई। जहां चिकित्सकों ने 36 वर्षीय सतीश को मृत घोषित कर दिया। जबकि पुष्पा को जिला अस्पताल रेफर किया गया।