    Haridwar : किसानों के चेहरे खिले, लक्सर चीनी मिल ने गन्ने का 113.22 करोड़ रुपये किया भुगतान

    By Shailendra Prasad Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:07 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण, लक्सर (हरिद्वार): राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लक्सर ने सात दिसंबर तक क्रय किए गए गन्ने का 113.22 करोड़ रुपये भुगतान सहकारी गन्ना विकास समितियों को भेज दिया है। मिल ने सात दिसंबर तक 37.58 लाख रुपये क्विंटल गन्ने की पेराई कर 3.63 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है।

    लक्सर चीनी मिल का वर्ष 2025-26 का पेराई सत्र सात नवंबर से शुरू हुआ था। पांच नवंबर से गन्ना क्रय केंद्रों पर गन्ने की खरीद शुरू की गई थी। मिल की ओर से पांच नवंबर से 30 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान पहले किया जा चुका है।

    मिल के प्रधान प्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि मिल की ओर से गुरुवार को एक दिसंबर से सात दिसंबर तक खरीदे गए गन्ने का 26.84 करोड़ का भुगतान सहकारी गन्ना समितियों को भेज दिया है।

    बताया कि लक्सर शुगर मिल गन्ना पेराई व किसानों के भुगतान के मामले में राज्य में पहले स्थान पर है। मिल द्वारा चालू पेराई सत्र में किसानों का 7 दिसंबर तक का 113.22 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि चीनी मिल का 70 प्रतिशत क्षेत्रफल लोलैंड (खादर) का होने के कारण गन्ने की पैदावार कम निकल रही है।

