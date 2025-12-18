Haridwar : किसानों के चेहरे खिले, लक्सर चीनी मिल ने गन्ने का 113.22 करोड़ रुपये किया भुगतान

संवाद सूत्र, जागरण, लक्सर (हरिद्वार): राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लक्सर ने सात दिसंबर तक क्रय किए गए गन्ने का 113.22 करोड़ रुपये भुगतान सहकारी गन्ना विकास समितियों को भेज दिया है। मिल ने सात दिसंबर तक 37.58 लाख रुपये क्विंटल गन्ने की पेराई कर 3.63 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है।

लक्सर चीनी मिल का वर्ष 2025-26 का पेराई सत्र सात नवंबर से शुरू हुआ था। पांच नवंबर से गन्ना क्रय केंद्रों पर गन्ने की खरीद शुरू की गई थी। मिल की ओर से पांच नवंबर से 30 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान पहले किया जा चुका है।