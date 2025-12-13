Language
    सड़क-शिक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए CM धामी ने दी 68.26 करोड़ की मंजूरी, क्षतिपूर्ति को 15 करोड़ स्वीकृत

    By Vikas Gusain Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए 68.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। राशि का उपयो ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए 68.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत राशि का उपयोग सड़क निर्माण, आपदा प्रबंधन, पेयजल, शिक्षा, तथा बुनियादी ढांचा सुदृढ़ीकरण जैसी परियोजनाओं पर किया जाएगा। इसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष के लंबित मामलों के भुगतान व आगामी संभावित घटनाओं की क्षतिपूर्ति को राज्य आपदा मोचन निधि से 15 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त की स्वीकृति भी शामिल है।

    मुख्यमंत्री ने देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त मुख्य व आंतरिक मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए 5.93 करोड़ रुपये तथा एमडीडीए और आइएसबीटी क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति को 3.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने उत्तरकाशी जिले के जखोल क्षेत्र में गुरोडी खड्ड पर बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए 34 लाख रुपये भी स्वीकृत किए हैं।

    मुख्यमंत्री ने टिहरी जिले में नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए आगराखाल-कुसरेला मोटर मार्ग के विस्तार पर 3.54 करोड़, कीर्तिनगर और आसपास के आंतरिक संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण को 3.19 करोड़ तथा अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र में भिकियासैंण-देघाट-बछुआबाण्-चौखुटिया मार्ग के सुदृढ़ीकरण व डामरीकरण कार्य के लिए 6.53 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

    बाउंड्री वाल निर्माण के लिए 48 लाख रुपये की स्वीकृति

    उन्होंने पिथौरागढ़ जिले में चण्डाक-बास-आंवलाघाट ग्रामीण सड़क के सुधारीकरण एवं डामरीकरण को 3.47 करोड़ तथा धारचूला क्षेत्र में बाइपास सड़क और 30 मीटर स्पान वाले पुल निर्माण को 16 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। वहीं, उप कारागार रूड़की में 73 मीटर लंबी बाउंड्री वाल निर्माण के लिए 48 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

    उन्होंने पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 50 छात्रों को तीन माह की निश्शुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने को 25 लाख रुपये की प्रथम किस्त स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ के रालम गांव में हैलीपैड निर्माण के लिए 99 लाख रुपये, तथा नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में कई संपर्क मार्गों के सुधारीकरण काे 9.35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। उन्होंने देहरादून में एयरपोर्ट-थानो-रायपुर रोड के सुधार और चौड़ीकरण के लिए 15.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

    उन्होंने गदरपुर में दो पुलों को क्लास बी से क्लास ए लोडिंग श्रेणी में अपग्रेड करने के लिए 4.52 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने ऊखीमठ और अगस्त्यमुनि क्षेत्रों में तीन पुलों को सिंगल लेन से डबल लेन क्लास ए लोडिंग में उच्चीकृत करने को 5.20 लाख और चकराता-लाखामंडल मार्ग पर मंझगांव आरसीसी पुल को क्लास ए लोडिंग में अपग्रेड करने के लिए 3.25 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।