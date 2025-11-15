हरिद्वार के निहेंदपुर सुठारी में 15 साल पुरानी अवैध मजार ढहाई, प्रशासन का बुलडोजर एक्शन
हरिद्वार के निहेंदपुर सुठारी गांव में प्रशासन ने ग्राम समाज की जमीन पर बनी 15 साल पुरानी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। धोबीघाट के नाम से प्रचलित इस मजार को हटाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ है और भविष्य में भी जारी रहेगी।
संवाद सूत्र, जागरण, सुल्तानपुर (हरिद्वार): हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील के निहेंदपुर सुठारी गांव में शनिवार को प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए ग्राम समाज की भूमि कब्जाकर बनी अवैध मजार ध्वस्त कर दी। यह मजार करीब 15 वर्ष पुरानी थी और यह स्थान धोबीघाट के नाम से प्रचलित था।
विवाद की आशंका को देखते हुए लक्सर, रुड़की, झबरेड़ा, खानपुर, कलियर और पथरी थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही। हरिद्वार जिले में प्रशासन बीते दो वर्ष के अंतराल में सौ से अधिक अवैध मजार ध्वस्त कर चुका है।
निहेंदपुर सुठारी गांव में ग्राम समाज की करीब पौन बीघा भूमि पर यह मजार बनी थी। जिस स्थान पर इसका निर्माण हुआ था, वहां पहले ग्राम समाज का तालाब भी हुआ करता था।
मामला संज्ञान में आने व जांच के बाद प्रशासन ने संबंधित पक्षों को दो बार नोटिस जारी कर मजार संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने और निर्माण को लेकर स्पष्टीकरण देने को कहा था।लेकिन, तय सीमा समाप्त होने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इस पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया।
शनिवार सुबह लक्सर के उपजिलाधिकारी सौरभ असवाल प्रशासनिक टीम और एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल, सीओ नताशा सिंह, लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण और छह थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे।
इसके बाद सुरक्षा घेरा बनाकर बुलडोजर की मदद से अवैध मजार का ढांचा ध्वस्त कर दिया गया। उपजिलाधिकारी ने बताया कि राजस्व अभिलेखों की जांच में भूमि ग्राम समाज पाई गई। कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी।
