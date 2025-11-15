हरिद्वार के निहेंदपुर सुठारी में 15 साल पुरानी अवैध मजार ढहाई, प्रशासन का बुलडोजर एक्शन

संवाद सूत्र, जागरण, सुल्तानपुर (हरिद्वार): हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील के निहेंदपुर सुठारी गांव में शनिवार को प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए ग्राम समाज की भूमि कब्जाकर बनी अवैध मजार ध्वस्त कर दी। यह मजार करीब 15 वर्ष पुरानी थी और यह स्थान धोबीघाट के नाम से प्रचलित था।

विवाद की आशंका को देखते हुए लक्सर, रुड़की, झबरेड़ा, खानपुर, कलियर और पथरी थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही। हरिद्वार जिले में प्रशासन बीते दो वर्ष के अंतराल में सौ से अधिक अवैध मजार ध्वस्त कर चुका है। निहेंदपुर सुठारी गांव में ग्राम समाज की करीब पौन बीघा भूमि पर यह मजार बनी थी। जिस स्थान पर इसका निर्माण हुआ था, वहां पहले ग्राम समाज का तालाब भी हुआ करता था। मामला संज्ञान में आने व जांच के बाद प्रशासन ने संबंधित पक्षों को दो बार नोटिस जारी कर मजार संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने और निर्माण को लेकर स्पष्टीकरण देने को कहा था।लेकिन, तय सीमा समाप्त होने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इस पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया।