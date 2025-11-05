Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकारी जमीन पर बना अवैध मजार को कराया ध्वस्त, कुछ दिन पहले एसडीएम सदर ने दिया था नोटिस

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मजार को अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि विध्वंस से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। यह कार्रवाई सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए की गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध मजार को पुलिस-प्रशासन और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने ध्वस्त करा दिया। इस दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तीन कोतवालियों की पुलिस मौजूद रही। जेसीबी से पक्का अतिक्रमण जमींदोज कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सलेमपुर क्षेत्र में सुमननगर पुरानी और नई गंगनहर के बीच उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर काफी समय से एक मजार बनी थी। कुछ दिन पहले प्रशासन की ओर से मजार के सेवादारों को नोटिस दिया गया था। जिसमें खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन नोटिस पर अमल नहीं किया गया।

    मंगलवार सुबह एसडीएम जितेंद्र कुमार की अगुवाई में पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने धार्मिक पुस्तकों और प्रतीक चिह्नों को सम्मान सहित सुरक्षित निकाला। इसके बाद जेसीबी से मजार ध्वस्त कराते हुए अतिक्रमण हटवा दिया।

    इस दौरान रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति गंगवार, ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा, सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई।