सरकारी जमीन पर बना अवैध मजार को कराया ध्वस्त, कुछ दिन पहले एसडीएम सदर ने दिया था नोटिस

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध मजार को पुलिस-प्रशासन और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने ध्वस्त करा दिया। इस दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तीन कोतवालियों की पुलिस मौजूद रही। जेसीबी से पक्का अतिक्रमण जमींदोज कर दिया।

सलेमपुर क्षेत्र में सुमननगर पुरानी और नई गंगनहर के बीच उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर काफी समय से एक मजार बनी थी। कुछ दिन पहले प्रशासन की ओर से मजार के सेवादारों को नोटिस दिया गया था। जिसमें खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन नोटिस पर अमल नहीं किया गया।

मंगलवार सुबह एसडीएम जितेंद्र कुमार की अगुवाई में पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने धार्मिक पुस्तकों और प्रतीक चिह्नों को सम्मान सहित सुरक्षित निकाला। इसके बाद जेसीबी से मजार ध्वस्त कराते हुए अतिक्रमण हटवा दिया।