हरिद्वार में बनी अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर

जागरण संवाददाता, हरद्विारः पुलिस-प्रशासन ने मंगलवार को बहादराबाद के सलेमपुर क्षेत्र में पुरानी और नई गंगनहर के बीच बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया।

बहादराबाद के सलेमपुर क्षेत्र में पुरानी और नई गंगनहर के बीच उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर काफी समय से एक मजार बना हुआ था। कुछ दिन पहले प्रशासन की ओर से मजार के सेवादारों को नोटिस दिया गया था। मंगलवार की सुबह एसडीएम जितेंद्र कुमार की अगुआई में पुलिस-प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध मजार को ध्वस्त कराते हुए अतिक्रमण हटवा दिया। इस दौरान रानीपुरए सिडकुल और ज्वालापुर कोतवाली की पुलिस भी मौजूद रही।