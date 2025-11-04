Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरिद्वार में बनी अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर

    By Mehtab alamEdited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। यह मजार पुरानी और नई गंगनहर के बीच सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी थी। प्रशासन ने पहले मजार के सेवादारों को नोटिस दिया था। एसडीएम के नेतृत्व में जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात था।

    prefferd source google
    Hero Image

    बहादराबाद के सलेमपुर क्षेत्र में पुरानी और नई गंगनहर के बीच बनी अवैध मजार को ध्वस्त करती पुलिस-प्रशासन की टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, हरद्विारः पुलिस-प्रशासन ने मंगलवार को बहादराबाद के सलेमपुर क्षेत्र में पुरानी और नई गंगनहर के बीच बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया।
    बहादराबाद के सलेमपुर क्षेत्र में पुरानी और नई गंगनहर के बीच उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर काफी समय से एक मजार बना हुआ था। कुछ दिन पहले प्रशासन की ओर से मजार के सेवादारों को नोटिस दिया गया था। मंगलवार की सुबह एसडीएम जितेंद्र कुमार की अगुआई में पुलिस-प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध मजार को ध्वस्त कराते हुए अतिक्रमण हटवा दिया। इस दौरान रानीपुरए सिडकुल और ज्वालापुर कोतवाली की पुलिस भी मौजूद रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- 'ओपन बार' पर हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई से मची खलबली, 19 शराबियों को किया गिरफ्तार

    यह भी पढ़ें- ATS की सरकारी 9 MM पिस्टल गायब, हरिद्वार मुख्यालय में मचा हड़कंप