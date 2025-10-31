Language
    ATS की सरकारी 9 MM पिस्टल गायब, हरिद्वार मुख्यालय में मचा हड़कंप

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:15 AM (IST)

    हरिद्वार में एटीएस मुख्यालय से एक दारोगा की नाइन एमएम की सरकारी पिस्टल रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। रुद्रपुर से हरिद्वार आते समय रास्ते में कई जगह रुकने के कारण एएसआई प्रकाश सिंह पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

    तीन शस्त्र लेकर रुद्रपुर पोस्ट से हरिद्वार मुख्यालय पहुंचे थे एएसआई

    जागरण संवाददाता, हरिद्वारउधमसिंहनगर के रुद्रपुर से हरिद्वार पहुंचे एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) एक दारोगा की निगरानी से नाइनएमएम की सरकारी पिस्टलरहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई। जिससे हरिद्वार से रुद्रपुर तक हड़कंप मच गया। देर रात रानीपुर कोतवाली में पिस्टल चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक पुलिस टीम ने छानबीन शुरू कर दी है।

    पुलिस के मुताबिक, आतंकवाद निरोधी दस्ता नैनीताल से सम्बद्धएएसआई प्रकाश सिंह एटीएसरुद्रपुर पोस्ट से अपने निजी वाहन में तीन सरकारी शस्त्र लेकर हरिद्वार एटीएसमुख्यालय पहुंचे थे। रास्ते में प्रकाश सिंह कई जगहों पर रुके। एटीएसमुख्यालय पहुंचकर हथियार जमा कराने के दौरान नाइनएमएम की एक पिस्टल गायब मिली।

    उन्होंने मामले की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दी गई। शुरुआती पड़ताल के बादएटीएस के प्लाटून कमांडर अमित सिंह की तहरीर पर रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रानीपुर कोतवाली के एसएसआईनितिनचौहान ने बताया कि पिस्टल चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है

    लापरवाही पर उठे सवाल

    इस पूरे मामले में एएसआई की लापरवाही को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। निजी वाहन में कई सरकारी शस्त्र होने के बावजूद एएसआई रास्ते में कई जगह रुकते हुए मुख्यालय पहुंचे। बेहद उन्नत तकनीक की नाइन एमएम पिस्टल के दुरुपयोग की आशंका से भी अधिकारी इनकार नहीं कर रहे हैं। मामला आतंकवाद निरोधी दस्ता का असलहा चोरी होने के चलते और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है।