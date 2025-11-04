Language
    'ओपन बार' पर हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई से मची खलबली, 19 शराबियों को किया गिरफ्तार

    By Mehtab Alam Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:28 AM (IST)

    ज्वालापुर पुलिस ने होटल और ढाबों में खुलेआम शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 19 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर छापेमारी कर इन शराबियों को पकड़ा और उन पर जुर्माना लगाया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की।

    पुलिस ने गिरफ्तार किए शराबी।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। ज्वालापुर में सड़क किनारे खुलेआम शराब पीने वालों पर पुलिस ने अभियन चलाकर कार्रवाई की। होटल-ढाबों में छापेमारी करते हुए 19 शराबियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। सभी के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई करते हुए 4750 का जुर्माना वसूला गया।

    होटल-ढाबों में बैठकर शराब पी रहे 19 आरोपित गिरफ्तार

     

    ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा की अगुवाई में पुलिस टीम ने शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, शराब की दुकानों और ढाबों के आस-पास अभियान चलाया। पुलिस मौके पर पहुंची तो कई युवक नशे की हालत में हुड़दंग करते मिले। नशे में धुत इन युवकों को पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया और थाने ले जाकर कानूनी कार्रवाई की।

     

     ज्वालापुर में पुलिस ने अभियान चलाकर की कार्रवाई

     

    कार्रवाई से शराबियों में हड़कंप मचा रहा। पुलिस टीम में एसएसआई खेमेंद्र गंगवार, रेल चौकी प्रभारी समीप पाण्डेय, उपनिरीक्षक रविन्द्र जोशी, कांस्टेबल अमित गौड़, राजेश बिष्ट, रवि, सतवीर सिंह, प्रमोद पुरोहित, सुरेंद्र, अंकित कवि शामिल रहे।