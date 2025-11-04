'ओपन बार' पर हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई से मची खलबली, 19 शराबियों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। ज्वालापुर में सड़क किनारे खुलेआम शराब पीने वालों पर पुलिस ने अभियन चलाकर कार्रवाई की। होटल-ढाबों में छापेमारी करते हुए 19 शराबियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। सभी के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई करते हुए 4750 का जुर्माना वसूला गया।

होटल-ढाबों में बैठकर शराब पी रहे 19 आरोपित गिरफ्तार ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा की अगुवाई में पुलिस टीम ने शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, शराब की दुकानों और ढाबों के आस-पास अभियान चलाया। पुलिस मौके पर पहुंची तो कई युवक नशे की हालत में हुड़दंग करते मिले। नशे में धुत इन युवकों को पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया और थाने ले जाकर कानूनी कार्रवाई की।