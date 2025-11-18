Language
    यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कटरा को जाने वाली हेमकुंट एक्सप्रेस के संचालन में किया बदलाव; अब देरी से गुजरेगी

    By Anuj Kataria Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:55 PM (IST)

    19 नवंबर को छप्पर अरोरिया स्टेशन पर नान-इंटरलाकिंग कार्य के चलते हेमकुंट एक्सप्रेस रुड़की से एक घंटे देरी से गुजरेगी। जम्मूतवी-पठानकोट रेलखंड पर चल रहे कार्य से ट्रेन के समय में बदलाव हुआ है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले समय की जांच कर लें।

    संवाद सहयोगी, जागरण, रुड़की : छप्पर अरोरिया स्टेशन पर नान-इंटर लाकिंग निर्माण कार्य के चलते 19 नवंबर को श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा–योग नगरी ऋषिकेश हेमकुंट एक्सप्रेस 14610 के संचालन में बदलाव किया गया है। इस कारण ट्रेन रुड़की होकर एक घंटे की देरी से गुजरेगी।

    वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि जम्मूतवी–पठानकोट रेलखंड पर स्थित छप्पर अरोरिया स्टेशन में चल रहे नान-इंटरलाकिंग कार्य का असर अब रुड़की रूट की हेमकुंट एक्सप्रेस पर भी पड़ेगा।

    19 नवंबर को श्री माता वैष्णो देवी कटरा–योग नगरी ऋषिकेश हेमकुंट एक्सप्रेस निर्धारित समय से 60 मिनट विलंब से संचालित की जाएगी।

    तकनीकी कार्य के चलते ट्रेन को मार्ग में कई स्थानों पर नियंत्रित किया जाएगा, जिसके कारण कुल यात्रा समय बढ़ जाएगा।

    रुड़की स्टेशन पर भी ट्रेन लगभग एक घंटे की देरी से पहुंचेगी, जिससे आगे की कनेक्टिंग ट्रेनों और यात्रियों की योजना प्रभावित हो सकती है।

    उन्होने बताया कि रेलयात्री यात्रा से पहले एनटीईएस मोबाइल एप पर समय की पुष्टि कर लें और आवश्यकता अनुसार अपनी यात्रा योजना में बदलाव कर लें। (संस)

    देहरादून से चर्लपल्ली के लिए ट्रेन

    देहरादून से हैदराबाद के चर्लपल्ली रेलवे स्टेशन तक के लिए साप्ताहिक ट्रेन (गाड़ी संख्या 07078/07077) चलती है। देहरादून से चलने वाली यह ट्रेन हरिद्वार, रुड़की, हजरत निजामुद्दीन जंक्शन, मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, बीना, रानी कमलापति, इटारसी, नागपुर, बल्लारशाह, सिरपुर कागज नगर, बेलमपल्ली, मैनचेरियल, रामागुंदम और कजीपेट स्टेशन में ठहराव लेते हुए चर्लपल्ली पहुंचती है।

    हर गुरुवार को यह ट्रेन देहरादून से रवाना होती है। इससे पहले इसका संचालन ग्रीष्म कालीन विशेष ट्रेन के तौर पर अप्रैल से मई तक किया गया था। इस ट्रेन का देहरादून पहुंचने का समय बुधवार शाम 7:20 बजे।

    अगले दिन गुरुवार सुबह सात बजे यह ट्रेन देहरादून से चलकर शुक्रवार रात 10:30 बजे चर्लपल्ली पहुंचती है। यह सफर साढ़े 39 घंटे का है।

