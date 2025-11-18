वाराणसी मंडल में दोहरीकरण कार्य, कई ट्रेनों का मार्ग बदला; यहां चेक करें पूरी डिटेल
वाराणसी मंडल में भटनी-औड़िहार खंड के दोहरीकरण कार्य के चलते मऊ-पिपरी डीह और पिपरी डीह-दुल्हहपुर खंड में पुलों पर निर्माण कार्य होगा। इस कारण 19 और 20 नवंबर को कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं और कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले जानकारी की जांच कर लें।
जागरण संवाददाता, छपरा। रेलवे प्रशासन ने भटनी-औड़िहार खंड के दोहरीकरण कार्य को गति देने के लिए मऊ-पिपरी डीह के बीच पुल संख्या 84 तथा पिपरी डीह-दुल्हहपुर खंड में पुल संख्या 91 पर महत्वपूर्ण निर्माण कार्य निर्धारित किए हैं।
इन कार्यों के पूरा होते ही दूसरी लाइन की कमीशनिंग संभव होगी, जिससे लाइन क्षमता बढ़ेगी और समयपालन में सुधार के साथ अधिक ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। कार्यों के मद्देनजर 19 और 20 नवंबर को कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।
आंशिक निरस्तीकरण
- छपरा-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस (15111) अपनी यात्रा मऊ में समाप्त करेगी, जबकि 15112 की शुरुआत वाराणसी सिटी के स्थान पर मऊ से होगी।
- इसी प्रकार 15129 और 15130 एक्सप्रेस भी मऊ से आगे/पीछे निरस्त रहेंगी।
- लखनऊ जं.-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस (15008) की यात्रा गोरखपुर में समाप्त होगी, जबकि 15007 गोरखपुर से चलकर लखनऊ तक जाएगी।
- प्रयागराज रामबाग-मऊ मेमू (65132) बनारस में समाप्त होगी और 65131 बनारस से प्रारंभ होगी।
मार्ग परिवर्तन
- 14005 सीतामढ़ी-आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस अब छपरा-बलिया-गाजीपुर सिटी-औड़िहार मार्ग से चलेगी।
- 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस वाराणसी-शाहगंज-मऊ मार्ग से चलाई जाएगी।
- 15017 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस और 18201 दुर्ग-गोरखपुर एक्सप्रेस दोनों को जौनपुर-शाहगंज-मऊ के रास्ते चलाया जाएगा।
रि-शेड्यूलिंग
गोरखपुर-दादर विशेष गाड़ी (01028), जो वर्तमान में मऊ से संचालित हो रही है, 20 नवंबर को मऊ से 40 मिनट देरी से चलेगी।
रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पहले अपने गंतव्य, समय और मार्ग की जानकारी अवश्य सत्यापित कर लें।
