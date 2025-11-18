वाराणसी मंडल में दोहरीकरण कार्य, कई ट्रेनों का मार्ग बदला; यहां चेक करें पूरी डिटेल

जागरण संवाददाता, छपरा। रेलवे प्रशासन ने भटनी-औड़िहार खंड के दोहरीकरण कार्य को गति देने के लिए मऊ-पिपरी डीह के बीच पुल संख्या 84 तथा पिपरी डीह-दुल्हहपुर खंड में पुल संख्या 91 पर महत्वपूर्ण निर्माण कार्य निर्धारित किए हैं।

इन कार्यों के पूरा होते ही दूसरी लाइन की कमीशनिंग संभव होगी, जिससे लाइन क्षमता बढ़ेगी और समयपालन में सुधार के साथ अधिक ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। कार्यों के मद्देनजर 19 और 20 नवंबर को कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।