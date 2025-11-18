जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल सहित अन्य क्षेत्रों की प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला लिया है, ताकि यात्रियों को बढ़ती भीड़ से राहत मिल सके। यह कदम यात्रियों के आरामदायक सफर के लिए उठाया गया है।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 20 और 21 नवंबर के बीच कुल पांच प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कदम आगामी छुट्टियों और यात्रा के मौसम को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि ट्रेनों में हो रही भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए यह अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे।

इस निर्णय से यात्रियों को बडी़ राहत मिलेगी और उन्हें अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अनुरोध किया है कि यात्री अपनी यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन के कोचों की स्थिति की जांच जरूर कर लें, ताकि वे अधिक आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का आनंद ले सकें।