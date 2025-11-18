Indian rail : दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटा-जयनगर एक्सप्रेस सहित पांच ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई
दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटा-जयनगर एक्सप्रेस समेत पांच ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई है। यह फैसला यात्रियों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस बदलाव से यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी और यात्रा आरामदायक होगी।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल सहित अन्य क्षेत्रों की प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला लिया है, ताकि यात्रियों को बढ़ती भीड़ से राहत मिल सके। यह कदम यात्रियों के आरामदायक सफर के लिए उठाया गया है।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 20 और 21 नवंबर के बीच कुल पांच प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कदम आगामी छुट्टियों और यात्रा के मौसम को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि ट्रेनों में हो रही भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए यह अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे।
इस निर्णय से यात्रियों को बडी़ राहत मिलेगी और उन्हें अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अनुरोध किया है कि यात्री अपनी यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन के कोचों की स्थिति की जांच जरूर कर लें, ताकि वे अधिक आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का आनंद ले सकें।
इन ट्रेनों में लगेगा अतिरिक्त कोच
टाटानगर - बक्सर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18183)
20 नवंबर को इस ट्रेन में एक नॉन-एसी चेयर कार कोच जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रा में अधिक सीटों का लाभ मिलेगा।
टाटानगर - जयनगर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18119)
21 नवंबर को इस ट्रेन में एक अतिरिक्त जनरल कोच लगाया जाएगा, जिससे जनरल श्रेणी के यात्रियों को अधिक जगह मिलेगी।
रांची - बनारस एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18611)
21 नवंबर को इस ट्रेन में एक स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा, जिससे स्लीपर क्लास में सफर करने वालों को राहत मिलेगी।
रांची - आरा एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18640)
20 नवंबर को इस ट्रेन में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा, जो स्लीपर क्लास में सीटों की संख्या बढ़ाएगा।
सांतरागाछी - यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 02863)
20 नवंबर को इस विशेष ट्रेन में एक थर्ड एसी कोच जोड़ा जाएगा, ताकि यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिल सकें।
