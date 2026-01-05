हरिद्वार-नजीबाबाद रोड का काम अंतिम दौर में, जल्द फर्राटा भरेंगे वाहन; काशीपुर जाने की राह होगी आसान
हरिद्वार-नजीबाबाद एनएच-34 का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिससे जल्द ही 50 किमी लंबे इस मार्ग पर वाहन फर्राटा भरेंगे। तीन एलिवेटेड सेक्शन और एक रेल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। एनएच-34 के हरिद्वार-नजीबाबाद सेक्शन का कार्य अब अंतिम दौर में है। प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही करीब 50 किमी लंबे इस मार्ग पर वाहन फर्राटा भरेंगे। तीन एलिवेटेड सेक्शन और एक रेलवे ओवरब्रिज को छोड़कर ज्यादातर हिस्सा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जल्द ही इस मार्ग का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है।
एनएच-34 के हरिद्वार-नजीबाबाद सेक्शन को चार लेन का बनाया जा रहा है। इस सेक्शन की शुरुआत हरिद्वार की तरफ चंडीघाट के पास हरिद्वार-ऋषिकेश हाईवे से होती है और यह नजीबाबाद में जलालाबाद के पास जाकर खत्म होता है। उत्तराखंड में हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के बीच बन रहे इस सेक्शन पर पिछले कई वर्षों से काम चल रहा है।
इसमें कुछ हिस्से ग्रीनफील्ड भी हैं। हरिद्वार नजीबाबाद सेक्शन पर 3 एलिवेटेड सेक्शन और रेलवे ब्रिज पर अभी काम बचा हुआ है। हालांकि, एक्सप्रेस-वे के ज्यादातर हिस्से पर काम अब लगभग पूरा हो चुका है। हाल ही में चंडी घाट पुल को ट्रैफिक के लिए खोला गया है।
इस सेक्शन में एनिमल कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, ताकि जंगली जानवर बिना किसी परेशानी के जंगल में इधर-उधर जा सकें। जिस रफ्तार से हरिद्वार-नजीबाबाद सेक्शन पर काम चल रहा है। इस स्पीड को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस साल काम पूरा हो सकता है।
जिले के लोगों को प्रोजेक्ट पूरा होने से मिलेगी राहत
हरिद्वार-नजीबाबाद सेक्शन के बन जाने के बाद जिले के लोगों के लिए नजीबाबाद और धामपुर के साथ ही उत्तराखंड में काशीपुर की राह आसान हो जाएगी। इस सफर में लगने वाला समय बचने के साथ ही मौजूदा गड्ढे वाली सड़कों पर सफर के मुकाबले सफर आरामदायक भी हो जाएगा।
