ग्रामीणों को अब हाईवे तक आने की नहीं उठानी पड़ेगी जहमत, 2 KM की दूरी वाले गांवों तक चलेंगी रोडवेज बसें

जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम ने रोडवेज बस सेवा को गांवों तक पहुंचाने की पहल शुरू की है। हाईवे से करीब दो किमी की दूरी वाले चार हजार की आबादी के गांवों तक रोडवेज बस चलाने की तैयारी है। इनमें 400 गांवों को शामिल किया जाएगा। इन गांवों का सत्यापन करने के बाद बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।

रायबरेली डिपो में 174 बसें निगम की हैं। बीते वर्ष डिपो से ऊंचाहार, डलमऊ, लालगंज, उन्नाव, कानपुर के लिए बस संचालन किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से सीधे लखनऊ के लिए 18 बसों का संचालन किया गया है।