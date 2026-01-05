Language
    ग्रामीणों को अब हाईवे तक आने की नहीं उठानी पड़ेगी जहमत, 2 KM की दूरी वाले गांवों तक चलेंगी रोडवेज बसें

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:37 AM (IST)

    रायबरेली में परिवहन निगम ने गांवों तक रोडवेज बस सेवा पहुंचाने की पहल की है। चार हजार आबादी वाले और हाईवे से दो किमी के दायरे में आने वाले 400 गांवों क ...और पढ़ें

     2 किमी दूरी वाले गांवों तक चलेंगी रोडवेज बसें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम ने रोडवेज बस सेवा को गांवों तक पहुंचाने की पहल शुरू की है। हाईवे से करीब दो किमी की दूरी वाले चार हजार की आबादी के गांवों तक रोडवेज बस चलाने की तैयारी है। इनमें 400 गांवों को शामिल किया जाएगा। इन गांवों का सत्यापन करने के बाद बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।

    रायबरेली डिपो में 174 बसें निगम की हैं। बीते वर्ष डिपो से ऊंचाहार, डलमऊ, लालगंज, उन्नाव, कानपुर के लिए बस संचालन किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से सीधे लखनऊ के लिए 18 बसों का संचालन किया गया है।

    इनका लाभ लोगों को मिल रहा है। इनमें कई गांव ऐसे थे, जहां से आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही थी। अब उन गांवों तक रोडवेज बसों का संचालन करने की तैयारी की जा रही है, जो गांव हाईवे से दो किमी के दायरे में हैं और उनकी आबादी चार हजार है।

    जिलेभर के ऐसे करीब 400 गांवों को चिंहित किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी, वहां से टीम आकर सत्यापन करेगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद बसों का संचालन किया जाएगा।

    क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि गांवों की सूची तैयार कर कर्मचारियों से सर्वे कराया जा रहा है। जल्द ही रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इससे ग्रामीणों को काफी सहूलियत मिलेगी।

