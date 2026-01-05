डबल डेकर ई-बस से पर्यटक कर सकेंगे लखनऊ का दीदार, 31 जनवरी तक मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट; इस दिन से होगी शुरुआत

Language
    By Dharmesh Awasthi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:24 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस के दो सफल मॉकड्रिल पूरे कर लिए हैं। अब सात जनवरी से नियमित सिटी टूर शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।

    सुबह के टूर की मॉकड्रिल तीन और शाम के टूर की मॉकड्रिल चार जनवरी को हुई। इस कदम से शहरवासियों और पर्यटकों को पर्यावरण-अनुकूल दर्शनीय यात्रा का अनुभव मिलेगा।

    लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मॉकड्रिल के दौरान यात्रियों को कोठी हयात बख्श, राजभवन और जीपीओ जैसे प्रमुख इलाकों से होकर गुजरी, जबकि रूट पर पहला प्रमुख ठहराव विधानसभा भवन रहा। गाइडेड टूर और चुने हुए स्थलों के माध्यम से शहर भ्रमण की व्यवस्था को प्रतिभागियों ने खुशी जताई।

    सुबह की मॉकड्रिल में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, वन विभाग, रोडवेज विभाग और नगर निगम के अधिकारी, इंजीनियरिंग के छात्र तथा टूर-ट्रैवल एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। छात्रों ने बताया, इस अनुभव से उनके ज्ञान और समझ में बढ़ोतरी हुई।

    शाम की मॉकड्रिल चार बजे शुरू हुई, जिसमें कहीं अधिक और विविध वर्ग की भागीदारी देखने को मिली। 45 यात्री शामिल रहे, जिनमें उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अधिकारी अपने परिवारों के साथ, परिवहन विभाग के प्रतिनिधि और अन्य प्रतिभागी मौजूद थे।

    यात्री पूरे सफर के दौरान एक-दूसरे की तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आए। वहीं, सड़कों पर मौजूद लोग भी बस को देखकर उत्साहपूर्वक फोटो खींचते दिखे और कई स्थानों पर आमजन में बस में सवार होने की उत्सुकता देखी गई।

    सात जनवरी से शुरू होने वाली सेवा में यात्रियों को हल्का जलपान भी उपलब्ध कराया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से 31 जनवरी तक टिकट बुकिंग पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

    पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मॉकड्रिल को एक साझा प्रयास के रूप में आयोजित किया गया, ताकि सेवा संचालन के साथ-साथ यात्रियों का अनुभव भी बेहतर बनाया जा सके।

