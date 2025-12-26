Weather Update: हरिद्वार में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम जारी, 7 डिग्री तक लुढ़का पारा; बाजारों में पसरा सन्नाटा
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। गुरुवार को पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। सुबह के वक्त कोहरे से हाईवे और संपर्क मार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए। लंबी दूरी की ट्रेन और बसों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है।
समूचा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। हाड़कंपाने वाली ठंड ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम के तल्ख तेवर को देख हाल फिलहाल ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। गुरुवार को भी सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा।
इससे हाईवे और संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। गंतव्य तक पहुंचने के लिये दिन में भी हेडलाइट जलानी पड़ी। कामकाजी लोगों को कार्यस्थलों तक पहुंचने में खासी दिक्कतें हुई। ठंड दूर भगाने को लोग अलाव सेकते नजर आए। बाजारों में भी अपेक्षित चहल-पहल नहीं दिख रही है।
दुकानदार ग्राहकों की बाट जोहते नजर आ रहे हैं। बाजारों से खरीददारों के नदारद रहने से दुकानों के शटर भी जल्दी गिर रहे हैं। हालांकि फास्ट फूड कॉर्नरों पर शाम के वक्त लोगों की अच्छी भीड़ उमड़ रही है।
चाइनीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते लोग देखे जा रहे हैं। बहादराबाद स्थित बेधशाला के अनुसार गुरुवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 16.5 और 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं एक रोज पहले बुधवार को यह क्रमश 23 और 05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
बेघर और गरीबों पर ठंड भारी
हरिद्वार में बेघर और गरीबों पर ठंड की मार ज्यादा पड़ रही है। हालांकि निगम प्रशासन की ओर से कुछेक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव के इंतजाम किये जाने से थोड़ी राहत है।
बीमार कर रही सर्दी
कड़ाके की ठंड के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी-दस्त की शिकायतें आ रही है। बड़े बुजुर्गों की अपेक्षा नौनिहालों पर सर्दी की मार ज्यादा पड़ ही है। अस्पतालों के बाल रोग विशेषज्ञ कक्षों के बाहर मरीजों की लंबी कतार देखी जा सकती है।
