Weather Update: हरिद्वार में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम जारी, 7 डिग्री तक लुढ़का पारा; बाजारों में पसरा सन्नाटा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। गुरुवार को पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। सुबह के वक्त कोहरे से हाईवे और संपर्क मार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए। लंबी दूरी की ट्रेन और बसों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है।

समूचा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। हाड़कंपाने वाली ठंड ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम के तल्ख तेवर को देख हाल फिलहाल ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। गुरुवार को भी सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा।

इससे हाईवे और संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। गंतव्य तक पहुंचने के लिये दिन में भी हेडलाइट जलानी पड़ी। कामकाजी लोगों को कार्यस्थलों तक पहुंचने में खासी दिक्कतें हुई। ठंड दूर भगाने को लोग अलाव सेकते नजर आए। बाजारों में भी अपेक्षित चहल-पहल नहीं दिख रही है।