PM आवास ना बनाने वालों से होगी रिकवरी, हरिद्वार में 8120 को मिली थी स्वीकृति, अब तक सिर्फ 3772 हुए तैयार

जागरण संवाददाता, रुड़की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चिह्नित पात्रों ने सरकारी योजना का लाभ तो ले लिया, लेकिन न तो आवास बनाया, यदि बनाया तो उसको पूरा नहीं किया। ऐसे में अब शहरी विकास निदेशालय ऐसे लोगों से सरकारी धन की रिकवरी करेगा। इसके लिए सभी नगर निकायों के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। शासन ने चेतावनी दी है कि समय से रिपोर्ट नहीं देने वाले निकायों के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न प्रक्रिया को पूरा करने के बाद 8120 आवास को स्वीकृत किया गया था। इसके बाद इन आवासों के निर्माण के लिए समय-समय पर किश्त जारी की गई। इसके चलते जिले में 3772 आवास पूर्ण हो गए और उनमें लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। इस संबंध में रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है।

शासन ने सभी आवासों के संबंध में जानकारी मांगी इसी बीच शासन ने सभी आवासों के संबंध में जानकारी मांगी है। जिस पर हरिद्वार जिले के सभी नगर निकायों की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि 4348 आवास अभी तक भी पूरे नहीं हो सके हैं। इन आवासों के लिए जारी की गई धनराशि का भी अभी तक पूर्ण उपयोग प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं किसी के यहां पर खिड़की दरवाजे नहीं लगे हैं तो कहीं पर शौचालय आदि का निर्माण नहीं किया गया है।

इस पर भी सभी से रिपोर्ट मांगी गई है। जिस पर कुछ लोगों ने जल्द काम पूरा करने की बात कही है। तो काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। ऐसे में निदेशालय ऐसे लोगों को सूची से बाहर कर उनसे सरकारी धन की रिकवरी करने की तैयारी में है।