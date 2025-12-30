Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    PM आवास ना बनाने वालों से होगी रिकवरी, हरिद्वार में 8120 को मिली थी स्वीकृति, अब तक सिर्फ 3772 हुए तैयार

    By Raman Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेने वाले कुछ पात्रों ने आवास निर्माण या पूरा नहीं किया। शहरी विकास निदेशालय अब ऐसे लोगों से सरकारी धन की वस ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रुड़की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चिह्नित पात्रों ने सरकारी योजना का लाभ तो ले लिया, लेकिन न तो आवास बनाया, यदि बनाया तो उसको पूरा नहीं किया। ऐसे में अब शहरी विकास निदेशालय ऐसे लोगों से सरकारी धन की रिकवरी करेगा। इसके लिए सभी नगर निकायों के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। शासन ने चेतावनी दी है कि समय से रिपोर्ट नहीं देने वाले निकायों के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न प्रक्रिया को पूरा करने के बाद 8120 आवास को स्वीकृत किया गया था। इसके बाद इन आवासों के निर्माण के लिए समय-समय पर किश्त जारी की गई। इसके चलते जिले में 3772 आवास पूर्ण हो गए और उनमें लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। इस संबंध में रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है।

    शासन ने सभी आवासों के संबंध में जानकारी मांगी 

    इसी बीच शासन ने सभी आवासों के संबंध में जानकारी मांगी है। जिस पर हरिद्वार जिले के सभी नगर निकायों की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि 4348 आवास अभी तक भी पूरे नहीं हो सके हैं। इन आवासों के लिए जारी की गई धनराशि का भी अभी तक पूर्ण उपयोग प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं किसी के यहां पर खिड़की दरवाजे नहीं लगे हैं तो कहीं पर शौचालय आदि का निर्माण नहीं किया गया है।

    इस पर भी सभी से रिपोर्ट मांगी गई है। जिस पर कुछ लोगों ने जल्द काम पूरा करने की बात कही है। तो काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। ऐसे में निदेशालय ऐसे लोगों को सूची से बाहर कर उनसे सरकारी धन की रिकवरी करने की तैयारी में है।

    इस संबंध में शहरी विकास विभाग के निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। सभी निकायों के अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि वह रिपोर्ट जल्द दें, ऐसा नहीं करने वालों का वेतन भी रोका जाएगा।