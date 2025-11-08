हरिद्वार में शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, जब विवाह के लिए कहा तो वीडियो वायरल करने की दी धमकी

संवाद सूत्र, जागरण, भगवानपुर : भगवानपुर क्षेत्र में किराये के मकान में रह रही एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर बार-बार दुष्कर्म करने और शादी का दबाव बनाने पर वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित पर दुष्कर्म करने व उसके भाई पर वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक परिवार किराये के मकान में रहता है। इस परिवार की युवती एक फैक्ट्री में काम करती है। फैक्ट्री में ही काम करने वाले टिंकू निवासी जंघेडा जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से उसकी मुलाकात हुई। इसके बाद इनकी दोस्ती हो गई।

दोनों फोन पर बात करने लगे। इसके बाद इनके बीच प्रेम संबंध बन गए। आरोप है कि एक साल पहले युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती जब भी उसे शादी के लिए कहती। युवक कोई ने कोई बहाना बनाकर टरका देता।