सहारनपुर में धर्म छिपाकर शादी और दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपित गिरफ्तार
सहारनपुर में एक युवती से धर्म छिपाकर शादी करने, दुष्कर्म करने, जबरन धर्मांतरण कराने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने वसीम नामक व्यक्ति पर राजू राठौर बनकर शादी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने फरमान, सलमान और पीरु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। धर्म छिपाकर युवती से धोखाधड़ी कर शादी और दुष्कर्म करने तथा बाद में जबरन धर्मांतरण व मारपीट कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों को जेल भेजा गया है।
बीती 11 अगस्त को पीड़ित युवती ने वसीम पुत्र सलीम निवासी घानाखंडी पर धर्म छिपाकर अपना नाम राजू राठौड़ बताते हुए धोखाधड़ी कर उससे शादी करने और अश्लील वीडियो बनाकर जबरन रुपये वसूलने का आरोप लगाया था।
साथ ही इसी गांव के फरमान, सलमान, पीरु उर्फ वसीम के खिलाफ भी उसके साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने और फरमान द्वारा जबरन मारपीट कर धर्मांतरण के लिए विवश करने के आरोप में देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में सभी आरोपित फरार चल रहे थे।
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि शुक्रवार को देहात कोतवाली पुलिस ने मामले में वांछित फरमान पुत्र शौकत, सलमान पुत्र गुलजार व पीरु उर्फ वसीम पुत्र हसीन उर्फ यामीन निवासीगण घानाखंडी को गांव से ही गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
- विश्वप्रताप
