सहारनपुर में धर्म छिपाकर शादी और दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। धर्म छिपाकर युवती से धोखाधड़ी कर शादी और दुष्कर्म करने तथा बाद में जबरन धर्मांतरण व मारपीट कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों को जेल भेजा गया है।

बीती 11 अगस्त को पीड़ित युवती ने वसीम पुत्र सलीम निवासी घानाखंडी पर धर्म छिपाकर अपना नाम राजू राठौड़ बताते हुए धोखाधड़ी कर उससे शादी करने और अश्लील वीडियो बनाकर जबरन रुपये वसूलने का आरोप लगाया था।

साथ ही इसी गांव के फरमान, सलमान, पीरु उर्फ वसीम के खिलाफ भी उसके साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने और फरमान द्वारा जबरन मारपीट कर धर्मांतरण के लिए विवश करने के आरोप में देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में सभी आरोपित फरार चल रहे थे।