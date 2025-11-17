मामा के साथ शादी करने की जिद पर अड़ी युवती, स्वजन के उड़ गए होश और जा पहुंचे कोतवाली; पुलिस भी है हैरान
रुड़की में एक युवती अपने मामा से शादी करने की जिद पर अड़ी है, जिससे उसके परिवार वाले परेशान हैं और पुलिस से मदद मांग रहे हैं। युवती ने पहले कई रिश्तों को ठुकरा दिया और फिर अपने मामा से प्यार करने की बात कही। पुलिस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, रुड़की: एक युवती अपने मामा के साथ शादी करने की जिद पर अड़ गई। जिससे घर के लोग भी परेशान है। जब युवती नहीं मानी तो स्वजन कोतवाली पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस भी अजीबो गरीब मामले को लेकर हैरत में है। इस मामले में पुलिस युवती को समझाने का प्रयास कर रही है।
ननिहाल में रही युवती
पुलिस के अनुसार, गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती कुछ समय अपने ननिहाल में रही। इसके चलते वह अपने मामा के करीब आ गई।
ठुकराती रही रिश्ते
स्वजन ने युवती के लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। एक युवक को उन्होंने युवती के लिए पसंद किया। जिस पर युवती ने युवक से शादी करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद स्वजन ने उसके लिए चार युवक तलाश किए, लेकिन युवती ने मना कर दिया।
बोली- मामा से है प्यार
जब स्वजन ने उसकी इच्छा जाननी चाही तो उसने बताया कि वह अपने मामा से प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। यह सुनकर स्वजन के होश उड़ गये।
पुलिस से कार्रवाई की मांग
स्वजन ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुई। जिसके बाद सोमवार को स्वजन गंगनहर कोतवाली पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस युवती को समझाने का प्रयास कर रही है।
