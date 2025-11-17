मामा के साथ शादी करने की जिद पर अड़ी युवती, स्वजन के उड़ गए होश और जा पहुंचे कोतवाली; पुलिस भी है हैरान

जागरण संवाददाता, रुड़की: एक युवती अपने मामा के साथ शादी करने की जिद पर अड़ गई। जिससे घर के लोग भी परेशान है। जब युवती नहीं मानी तो स्वजन कोतवाली पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस भी अजीबो गरीब मामले को लेकर हैरत में है। इस मामले में पुलिस युवती को समझाने का प्रयास कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ननिहाल में रही युवती पुलिस के अनुसार, गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती कुछ समय अपने ननिहाल में रही। इसके चलते वह अपने मामा के करीब आ गई। ठुकराती रही रिश्ते स्वजन ने युवती के लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। एक युवक को उन्होंने युवती के लिए पसंद किया। जिस पर युवती ने युवक से शादी करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद स्वजन ने उसके लिए चार युवक तलाश किए, लेकिन युवती ने मना कर दिया।