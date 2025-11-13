लोन का दिलाने का दिया झांसा, आरोपितों ने ग्रामीण की आइडी पर ले लिया आइफोन; किस्त कटने का मैसेज आने पर उड़े होश

जागरण संवाददाता, रुड़की : एक ग्रामीण के साथ गांव के ही युवक ने लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी की है। युवक ने ग्रामीण की आइडी पर 47 हजार रुपये का आइफोन ले लिया। किस्त कटने का मैसेज आने पर उसे इसका पता चला। इसके बाद पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस इस मामले में एक दुकानदार से पूछताछ कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जरूरत थी 10 हजार रुपये की झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठरदेवा हूण निवासी रोशन को 10 हजार रुपये के लोन की जरूरत थी। उसके पास गांव का ही एक युवक आया। युवक ने बताया कि वह उसे दस हजार रुपये का लोन दिला देगा।

मोबाइल पर आया मैसेज युवक ने उसकी आइडी ले ली। साथ ही कुछ दिन बाद लोन मिलने की बात कही। इसी बीच ग्रामीण के मोबाइल पर एक मैसेज आया। जिससे पता चला दो नवंबर को उनके खाते से किस्त कटनी है।

छानबीन की तो चला पता ग्रामीण ने इस बावत बेटे को यह मैसेज दिखाया। जिसके बाद बेटे ने छानबीन की तो पता चला कि उसके पिता की आइडी पर आइफोन लिया गया है। ग्रामीण ने अपने बेटे को बताया कि उसने गांव के एक युवक को अपनी आइडी दी थी।

पुलिस से की शिकायत इसके बाद ग्रामीण ने गंगनहर कोतवाली पहुंचकर पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ग्रामीण की आइडी पर लिया गया फोन युवक ने रुड़की के एक दुकानदार को बेच दिया है।