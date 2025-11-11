Banke Bihari Mandir में सर्वे करेगी IIT रुड़की की टीम, भीड़ प्रबंधन के होंगे इंतजाम
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की की टीम सर्वे करेगी। यह सर्वे मंदिर प्रांगण में रेलिंग व्यवस्था के लिए किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने यह निर्णय श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और भीड़ के कारण हो रही घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया है।
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ प्रबंधन के लिए उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के पत्र पर आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) की टीम बुधवार को मंदिर प्रांगण में रेलिंग व्यवस्था के लिए सर्वे करने आएगी।
टीम मंदिर भवन का सर्वे करेगी और देखेगी यहां क्या हो सकता है और क्या नहीं। टीम की रिपोर्ट के बाद ही मंदिर परिसर में रेलिंग लगाने की प्रक्रिया पर निर्णय हो सकेगा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि हो रही है।
आए दिन भीड़ के दबाव में श्रद्धालुओं की बिगड़ती तबीयत व मृत्यु की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने अपनी पहली ही बैठक में मंदिर प्रांगण में रेलिंग व्यवस्था लागू करने के योजना बनाई।
मंदिर प्रांगण की मजबूती व भीड़ नियंत्रण के उद्देश्य से रेलिंग व्यवस्था बनाने को आइआइटी रुड़की की मदद लेने का निर्णय लिया। समिति के पत्र पर अब आईआईटी रुड़की की टीम पहली बार बुधवार को मंदिर पहुंचेगी।
समिति सेवायत सदस्य सेवायत दिनेश गोस्वामी ने बताया कि मंदिर में भीड़ नियंत्रण एक बड़ा मुद्दा है। समिति अपनी ओर हर संभव प्रयास कर रही है। टीम मंदिर की अंदर की व्यवस्थाओं को देखेगी और भीड़ प्रबंधन के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और रेलिंग व्यवस्था कैसे कर सकते हैं।
इस बात पर मंथन करेगी। उनका सर्वे पूरा होने के बाद जैसे ही रिपोर्ट कमेटी के अध्यक्ष के पास जाएगी तो 19 नवंबर को बैठक में उस पर चर्चा होगी और फिर रिपोर्ट के हिसाब से कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कहा कि समिति केवल श्रद्धालुओं के हित में कार्य करना चाहती है।
