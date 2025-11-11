Delhi Agra Highway पर सनातन एकता पदयात्रा, मथुरा में चार दिन रहेगा डायवर्जन

जागरण संवाददाता, मथुरा। दिल्ली से वृंदावन आ रही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 13 को हरियाणा से मथुरा की सीमा कोसीकलां में प्रवेश करेगी। पदयात्रा को लेकर पुलिस की चिंता बढ़ी हुई है। पुलिस प्रशासन ने 13 से 16 नवंबर तक हाईवे पर रूट डायवर्जन किया है। 15 व 16 नवंबर को हाईवे पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। सभी वाहन एक्सप्रेसवे होकर गुजारे जाएंगे। वहीं शहरी कई मार्ग पर भी वाहनों का आवागमन नहीं होगा। एसपी यातायात मनोज कुमार ने बताया यात्रा को देखते हुए 13 से 16 नवंबर तक आगरा-दिल्ली हाईवे-19 पर वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी।

यह व्यवस्था 12 नवंबर को रात 12 बजे से लागू हो जाएगी। इस दौरान ग्वालियर, कानपुर, आगरा की ओर से आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन रैपुरा जाट अंडरपास से यूटर्न लेकर वापस आगरा होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे से निकलेंगे।

आगरा से दिल्ली जाने वाले भारी व कामर्शियल वाहन रिफाइनरी के बाद गांव अंडरपास से नवनिर्मित मथुरा-बरेली हाईवे से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे जा सकेंगे। हाथरस एवं अलीगढ़ से पलवल, फरीदाबाद एवं दिल्ली जाने वाले वाहन राया कट यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे से नौहझील बाजना, शेरगढ़, कोसी के रास्ते होते हुए दिल्ली, पलवल, फरीदाबाद की ओर जाने वाले समस्त भारी कामर्शियल वाहन नौहझील, पटेल चौक, कोसी तिराहा व छाता की ओर प्रतिबंधित रहेंगे।

सभी वाहन यमुना एक्सप्रेसवे से ही अपने गंतव्य को जाएंगे। नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे से होकर एनएच-19 होकर दिल्ली जाने वाले सभी प्रकार के प्रतिबंधित रहेंगे। भरतपुर से आने वाले भारी, कामर्शियल वाहन जाजम पट्टी से ओल होकर फरह की ओर डायवर्ट किए जाएंगे।